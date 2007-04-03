RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3160316131623163>
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 30.11.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:58

phantom_systems
тоже грил, шо при такой фонде должно на 25 сходить :o :mrgreen:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6956
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6016 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:41

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............

Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 14.04.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:23

  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............

Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.


Пусть так, ты уточнил.Но всё равно как говорят - волосатая лапа есть.И на самом деле девочка не дурочка как её представили в сми.Это подтасовка.Она эксперт по высокочастотной торговле, кот не подразумевает стопов.а всякие глупые блогеры собрали и перевернули всё в негатив.
ПС короче, более чем уверен, что чз время пойдёт позитив.Даже хакера вычислили.Т е взлома как такового не было. биржа надёжная.Ну и возвращаясь к токену.Он упал на уровень негатива, если пойдёт позитив будет отростать.Уже с низов почти Х2 сделал.Все пишут мол долги, дыра в балансе и т д.А почему упала Луна - да потому что её миллиардами стали печатать.С фтт пока такого нет.разблокировали уже выпущенные токены, так все блогеры и СиЗи сразу разорались, что неконтролируемая эмиссия.Потом посмотрели план токеномики и заткнулись.СиЗи ввод опять открыл.
К чему я это всё - я не вижу оснований обнулять токен. он слабо связан с долговыми обязательствами, он привязан к инструменту - бирже.Сейчас как раз его цена без наворотов, можно так сказать возврат на начало.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 30.11.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:18

Полтора года младшим трэйдером и уже эксперт по ВЧ торговле? Ну, ладно. Она была не единственным CEO Аламеды. Её напарником был Сэм Трабукко, но он в августе свалил, когда фэйл был очевиден и СБФ начал покрывать убытки Аламеды заёмными активами FTX. Почему-то на это мало обращают внимание.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 14.04.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:27

  phantom_systems написав:Если бы не ФТХ, дед бы уже 25к был при такой фонде. Панику отыграли, аккумулируется и отрастёт. ФТТ, ну, это такое. Для рисковых парней. Я в такое на медвежьем рынке не играю. Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.


У меня полная аллюзия с 2018 годом. Даже по времени. Тогда непонятки были с usdt (депег) и bch - сейчас кризисы другого порядка. Думаю sol уже никогда не поднимится до хаёв при любых значениях битка. Да и в целом пропампленным проектам кроме btc и eth будет очень сложно перебить хаи.
Уход аламейды с рынка (или по крайней мере долгострочное выбытие ее как активного игрока) это имхо позитивный сигнал. Негатив как для меня - тотальная зависимость от ситуации с бинансом и сизым.
Кстати, какие мысли за icp? Начал изучать этот токен и экосистему и залип.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 13.07.16
Подякував: 380 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Є й така думка:

Зважаючи на всі вищеописані фактори і поведінку ринку після подібних потрясінь, до кінця 2022 року ціна на біткоїн втримається десь між $15 та $18 тис. Найвірогідніший прогноз — негативний прорив показника $10−13 тис. із подальшою стабілізацією на рівні $6 тис. у 2023 році. Позитивна тенденція малоймовірна, лише якщо з’явиться дуже сприятливий фактор. Тоді, при прориві показника $18 тис., BTC може закріпиться на позначці $21−22 тис. наступного року. Курс ETH, найвірогідніше, також очікує сумна доля. Найближчим часом його ціна становитиме $900, а наступного року можливе падіння до $400.
https://minfin.com.ua/ua/crypto/article ... um-do-400/
V2
4
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:50

  V2 написав:Є й така думка:

Зважаючи на всі вищеописані фактори і поведінку ринку після подібних потрясінь, до кінця 2022 року ціна на біткоїн втримається десь між $15 та $18 тис. Найвірогідніший прогноз — негативний прорив показника $10−13 тис. із подальшою стабілізацією на рівні $6 тис. у 2023 році. Позитивна тенденція малоймовірна, лише якщо з’явиться дуже сприятливий фактор. Тоді, при прориві показника $18 тис., BTC може закріпиться на позначці $21−22 тис. наступного року. Курс ETH, найвірогідніше, також очікує сумна доля. Найближчим часом його ціна становитиме $900, а наступного року можливе падіння до $400.
https://minfin.com.ua/ua/crypto/article ... um-do-400/

Сорян, гайз, Зебра обещал эфир по 7куе. Эту цену жду.
airmax78
 
Повідомлень: 41255
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:57

airmax78
А куди Зебра пропав?
V2
4
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  lrs7719 написав: Негатив как для меня - тотальная зависимость от ситуации с бинансом и сизым.


Очень согласен.Собственно фтх сизый и обвалил.Он продал все запасы токенов, этим и спровоцировал весь обвал.Если бы этого не было, кто знает как развивалась бы ситуация.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 30.11.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3160316131623163>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10119, 10120, 10121
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101206 245499809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лис, 2022 12:49
alex lem
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22870850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92943
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5477)
17.11.2022 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.