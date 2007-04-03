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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3160316131623163
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:58

  V2 написав:airmax78
А куди Зебра пропав?

Писали что в бане.Жаль, толковый чувак, хоть часто и ошибается и звиздит.Но гораздо умнее многих на этом форуме.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  lrs7719 написав:Кстати, какие мысли за icp? Начал изучать этот токен и экосистему и залип.


Я тоже был грешен залипнуть на него.Но пока отлип.Там две проблемы.1 - команда обманула инвесторов, был конфликт, доверие подорвано.2 - подавляющая масса токенов принадлежит команде.Технически нисходящий тренд не сломлен, поэтому когда будет рост никто не знает.Ещё глаза замыливает как бы огромное падение, особенно график на бинансе.На коинмаркеткэп хай в 4 раза меньше.Ну и как бы неизвестно, смогут ли они пробить себе дорогу среди конкурентов по Л1.Тем же самым занимаются SXP,Rose,Near и т д.Бывают моменты, когда идёт против рынка.Но чаще валится ещё быстрее чем все.Поэтому я пока и отлип...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Скоро в мире не останется английских слов и буквенных сочетаний, которые бы уже не были использованы как названия криптовалют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:44

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:Кстати, какие мысли за icp? Начал изучать этот токен и экосистему и залип.


Я тоже был грешен залипнуть на него.Но пока отлип.Там две проблемы.1 - команда обманула инвесторов, был конфликт, доверие подорвано.2 - подавляющая масса токенов принадлежит команде.Технически нисходящий тренд не сломлен, поэтому когда будет рост никто не знает.Ещё глаза замыливает как бы огромное падение, особенно график на бинансе.На коинмаркеткэп хай в 4 раза меньше.Ну и как бы неизвестно, смогут ли они пробить себе дорогу среди конкурентов по Л1.Тем же самым занимаются SXP,Rose,Near и т д.Бывают моменты, когда идёт против рынка.Но чаще валится ещё быстрее чем все.Поэтому я пока и отлип...


Я вообще за всю их экосистему. Достаточно серьзный масштаб по подходам ощущается. С тем же дотом - имхо - несравнить. Да и космос тоже если честно вызывает вопросы...
Что получится? Хз. Но та же ада с 2 центов до 3 баксов как то на бычке ж улетела? А что там прям такого в этом проекте для таких иксов? Ну хороший конь в сферическом вакууме.

Rose и SXP пока чистые стартапы - там до продуктов далеко. NEAR - хз.
По поводу кидалова icp - видел несколько приличных ресерчей что там приложили руку к пампо-дампу те же: аламейда, Cэм и фтх. Глубоко не вникал кто там в чем виноват, но считаю, что текущие цены вполне адекватны для определенного набора позиций. По моему мнений биток уже если не совсем уж дне, то где то глубоко в иле. А ловить точку дна и потом кричать - я первый - не то такое имхо. Хотя пару месяцев, возможно до весны роста не будет.

Вот в который раз - видишь какую то вонючую историю с токенами там обязательно где то бегали Аламейда и Сэм.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:46

  Кучинелли написав:
  V2 написав:airmax78
А куди Зебра пропав?

Писали что в бане.Жаль, толковый чувак, хоть часто и ошибается и звиздит.Но гораздо умнее многих на этом форуме.


Разбаньте Зебру. Поводов много: я вот вернулся, медвежка уже ближе к концу чем к середине. Сейчас как раз думать надо, а толковые участники нужны.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:47

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав: Негатив как для меня - тотальная зависимость от ситуации с бинансом и сизым.


Очень согласен.Собственно фтх сизый и обвалил.Он продал все запасы токенов, этим и спровоцировал весь обвал.Если бы этого не было, кто знает как развивалась бы ситуация.


Обвал токена FTT биржи FTX, за которым проявился кризис ликвидности на платформе, произошел после заявления 6 ноября главы Binance о выходе компании из позиций в активе.

Компания Чжао проигнорировала предложение Alameda Research выкупить принадлежащие ей FTT. Также Binance отказалась от предполагаемого поглощения находящейся в кризисе платформы.
https://forklog.com/news/v-kongresse-ss ... -krahe-ftx
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  lrs7719 написав:Вот в который раз - видишь какую то вонючую историю с токенами там обязательно где то бегали Аламейда и Сэм.


Это точно!
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  lrs7719 написав:Я вообще за всю их экосистему. Достаточно серьзный масштаб по подходам ощущается. С тем же дотом - имхо - несравнить. Да и космос тоже если честно вызывает вопросы...


Чесно, мне непредвзято сравнивать трудно, т к нет необходимого объёма знаний и информации.Для трейдинга это всё не нужно.Масштаб там реально сильнейший.Читал, что у них есть уже много, что другие, такие ка Нир только планируют внедрять и т д.Нет у них массадопшина, чтобы народ потянулся в их экосистему.Сравнивать с теми. кто выбился в люди не нужно.Дот - парачейн.Роза сейчас объявила о приёме специалистов по парачейну.Космос долго зарабатывал авторитет. теперь тот работает на него.Т о всё как бы идёт по плану.А ICP ещё не сделал нужных шагов, поэтому и результатов нет пока.Но в целом согласен, что мощный проект, обращающий на себя внимание.И уже хорошо просевший в цене токен.
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