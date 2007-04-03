Писали что в бане.Жаль, толковый чувак, хоть часто и ошибается и звиздит.Но гораздо умнее многих на этом форуме.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:58
Додано: Чет 17 лис, 2022 13:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я тоже был грешен залипнуть на него.Но пока отлип.Там две проблемы.1 - команда обманула инвесторов, был конфликт, доверие подорвано.2 - подавляющая масса токенов принадлежит команде.Технически нисходящий тренд не сломлен, поэтому когда будет рост никто не знает.Ещё глаза замыливает как бы огромное падение, особенно график на бинансе.На коинмаркеткэп хай в 4 раза меньше.Ну и как бы неизвестно, смогут ли они пробить себе дорогу среди конкурентов по Л1.Тем же самым занимаются SXP,Rose,Near и т д.Бывают моменты, когда идёт против рынка.Но чаще валится ещё быстрее чем все.Поэтому я пока и отлип...
Додано: Чет 17 лис, 2022 14:43
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Скоро в мире не останется английских слов и буквенных сочетаний, которые бы уже не были использованы как названия криптовалют.
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:44
Я вообще за всю их экосистему. Достаточно серьзный масштаб по подходам ощущается. С тем же дотом - имхо - несравнить. Да и космос тоже если честно вызывает вопросы...
Что получится? Хз. Но та же ада с 2 центов до 3 баксов как то на бычке ж улетела? А что там прям такого в этом проекте для таких иксов? Ну хороший конь в сферическом вакууме.
Rose и SXP пока чистые стартапы - там до продуктов далеко. NEAR - хз.
По поводу кидалова icp - видел несколько приличных ресерчей что там приложили руку к пампо-дампу те же: аламейда, Cэм и фтх. Глубоко не вникал кто там в чем виноват, но считаю, что текущие цены вполне адекватны для определенного набора позиций. По моему мнений биток уже если не совсем уж дне, то где то глубоко в иле. А ловить точку дна и потом кричать - я первый - не то такое имхо. Хотя пару месяцев, возможно до весны роста не будет.
Вот в который раз - видишь какую то вонючую историю с токенами там обязательно где то бегали Аламейда и Сэм.
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:46
Разбаньте Зебру. Поводов много: я вот вернулся, медвежка уже ближе к концу чем к середине. Сейчас как раз думать надо, а толковые участники нужны.
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:47
Обвал токена FTT биржи FTX, за которым проявился кризис ликвидности на платформе, произошел после заявления 6 ноября главы Binance о выходе компании из позиций в активе.
Компания Чжао проигнорировала предложение Alameda Research выкупить принадлежащие ей FTT. Также Binance отказалась от предполагаемого поглощения находящейся в кризисе платформы.
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Чесно, мне непредвзято сравнивать трудно, т к нет необходимого объёма знаний и информации.Для трейдинга это всё не нужно.Масштаб там реально сильнейший.Читал, что у них есть уже много, что другие, такие ка Нир только планируют внедрять и т д.Нет у них массадопшина, чтобы народ потянулся в их экосистему.Сравнивать с теми. кто выбился в люди не нужно.Дот - парачейн.Роза сейчас объявила о приёме специалистов по парачейну.Космос долго зарабатывал авторитет. теперь тот работает на него.Т о всё как бы идёт по плану.А ICP ещё не сделал нужных шагов, поэтому и результатов нет пока.Но в целом согласен, что мощный проект, обращающий на себя внимание.И уже хорошо просевший в цене токен.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:53
В любом случаи надо держать на радаре, хотя уверен, что никто не дождется реальных цифр по нем, если он не соскамится. Все выпрыгнут по 15-20 и перекрестятся, а потом будет ловить фомо и влетать условно по 250+. Ни в коем случаи не фин совет - риски огромные и полная деформация проекта имеет далеко не нулевую вероятность.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Читал, что собираетесь влитает в FTT. Информация к размышлению:
"Корпоративные юристы изучили документы о банкротстве FTX.
Внимание, держите стул.
BlackRock
Ontario Pension Fund
Sequoia Capital
Paradigm
Tiger Global
SoftBank
Финансировали стартап в котором:
1) Сотрудники отправляли запросы на возмещение крупных трат в Slack и случайные менеджеры через эмодзи их аппрувили.
2) Alameda предоставила Сэму Банкману личный заем в размере 1 млрд $ (10% от личных средств клиентов) + 543 млн $ главному технарю.
3) Почти не осталось никаких записей.
Большинство решений принималось в чате, причем сообщения автоматически удалялись через определенное время.
4) FTX, компания стоимостью 32 млрд $, никогда не проводила бордов (board of directors).
5) У FTX не было cash менеджмента.
Руководство понятия не имело, сколько наличных было на руках в любой момент времени, или даже где они впринципе находились.
6) FTX не вела надлежащих записей о том, кого они нанимали. Сотрудники и подрядчики смешивались в разных компаниях без надлежащей документации о том, как они проводили свое время.
Определенных сотрудников вообще невозможно найти: это может означать, что некоторые сотрудники были поддельными.
7) Корпоративные средства были использованы для приобретения недвижимости для личного пользования. А руководители переписывали ее на себя.
8 ) Криптовалюта, внесенная клиентами, даже не вносилась в financial / бухгалтерскую систему. Предположительно, все криптоактивы просто сваливались в одну кучу и, по необходимости, изымылась на что угодно.
9) В заявлении ясно указывается, что Сэм Бэнкман сейчас вообще не выступает от имени компании (включая все его неадекватные фактологические изречения).
А вы и дальше продолжайте искать венчурные истории по формату «куда там зашел a16z?»
Лучшие крипто истории за все 8 лет на этом рынке, с наибольшим ROI, не имели ни одного крупного или брендового фонда.
Есть всего 2 - 3 исключения на армию из 100 кейсов."
Мнение не мое, выводы тоже, но то что видим в реале - похоже на правду.
От себя добавлю, что подобная ситуация говорит не о том что дураки рулии Аламейдой и FTX, а скорее о мутных делах, следы о которых зачистили и теперь до тех ярдов никто и никогда не доберется. Это не Вон с той Луной. Настоящие фигуранты выпали в астрал с кэшем, оставив вместо себя фриков, типа любительницы 28 лет Гарри Поттера. В этом случаи перезапуск такого бизнеса становится вопросом риторическим как для меня.
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