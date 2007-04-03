Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:58

Читал, что собираетесь влитает в FTT. Информация к размышлению:



"Корпоративные юристы изучили документы о банкротстве FTX.



Внимание, держите стул.



BlackRock

Ontario Pension Fund

Sequoia Capital

Paradigm

Tiger Global

SoftBank



Финансировали стартап в котором:



1) Сотрудники отправляли запросы на возмещение крупных трат в Slack и случайные менеджеры через эмодзи их аппрувили.



2) Alameda предоставила Сэму Банкману личный заем в размере 1 млрд $ (10% от личных средств клиентов) + 543 млн $ главному технарю.



3) Почти не осталось никаких записей.

Большинство решений принималось в чате, причем сообщения автоматически удалялись через определенное время.



4) FTX, компания стоимостью 32 млрд $, никогда не проводила бордов (board of directors).



5) У FTX не было cash менеджмента.

Руководство понятия не имело, сколько наличных было на руках в любой момент времени, или даже где они впринципе находились.



6) FTX не вела надлежащих записей о том, кого они нанимали. Сотрудники и подрядчики смешивались в разных компаниях без надлежащей документации о том, как они проводили свое время.



Определенных сотрудников вообще невозможно найти: это может означать, что некоторые сотрудники были поддельными.



7) Корпоративные средства были использованы для приобретения недвижимости для личного пользования. А руководители переписывали ее на себя.



8 ) Криптовалюта, внесенная клиентами, даже не вносилась в financial / бухгалтерскую систему. Предположительно, все криптоактивы просто сваливались в одну кучу и, по необходимости, изымылась на что угодно.



9) В заявлении ясно указывается, что Сэм Бэнкман сейчас вообще не выступает от имени компании (включая все его неадекватные фактологические изречения).



А вы и дальше продолжайте искать венчурные истории по формату «куда там зашел a16z?»



Лучшие крипто истории за все 8 лет на этом рынке, с наибольшим ROI, не имели ни одного крупного или брендового фонда.



Есть всего 2 - 3 исключения на армию из 100 кейсов."



Мнение не мое, выводы тоже, но то что видим в реале - похоже на правду.

От себя добавлю, что подобная ситуация говорит не о том что дураки рулии Аламейдой и FTX, а скорее о мутных делах, следы о которых зачистили и теперь до тех ярдов никто и никогда не доберется. Это не Вон с той Луной. Настоящие фигуранты выпали в астрал с кэшем, оставив вместо себя фриков, типа любительницы 28 лет Гарри Поттера. В этом случаи перезапуск такого бизнеса становится вопросом риторическим как для меня.