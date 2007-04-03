Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02

Не буду копировать весь твой текст, а просто задам вопрос самому себе и другим.А как всё вышеописанное влияет на стоимость токена фттНу он на момент упал в 10-15 раз.это как бы отразило негатив, тот же вышеописанный.Далее. что нужно, чтобы токен обнулился.Правильно - закрыть биржу.Как считаете . её закроют.Думаю, что нет.значит токен будет работать и дальше.В теч 2х лет будут реструктуризированы долги пострадавшим.В это время биржу скорее всего будут пытаться продать.Да и собственно, токены большей частью принадлежали бирже и аламеде и они арестованы.И думается , эти арестованные токены очень даже можно использовать для компенсаций пострадавшим.Из этого следует, что ронять их в цене, тем более обнулять ну как то нелогично.даже наоборот, их логично поднять.Для этого лучший предлог - возрождение биржи, ребрендинг. новый хозяин, желательно коалиция.это всё мои размышления на тему.как оно будет никто не знает и покажет время.А покупать токен фтт это дело очень рисковое, т к он может обнулиться.А может и выстрелить, тогда это называется премия за риск.тут каждый сам решает. что делать.