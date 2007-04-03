Не буду копировать весь твой текст, а просто задам вопрос самому себе и другим.А как всё вышеописанное влияет на стоимость токена фтт Ну он на момент упал в 10-15 раз.это как бы отразило негатив, тот же вышеописанный.Далее. что нужно, чтобы токен обнулился.Правильно - закрыть биржу.Как считаете . её закроют.Думаю, что нет.значит токен будет работать и дальше.В теч 2х лет будут реструктуризированы долги пострадавшим.В это время биржу скорее всего будут пытаться продать.Да и собственно, токены большей частью принадлежали бирже и аламеде и они арестованы.И думается , эти арестованные токены очень даже можно использовать для компенсаций пострадавшим.Из этого следует, что ронять их в цене, тем более обнулять ну как то нелогично.даже наоборот, их логично поднять.Для этого лучший предлог - возрождение биржи, ребрендинг. новый хозяин, желательно коалиция.это всё мои размышления на тему.как оно будет никто не знает и покажет время.А покупать токен фтт это дело очень рисковое, т к он может обнулиться.А может и выстрелить, тогда это называется премия за риск.тут каждый сам решает. что делать.
Все хотят мыслить стратегически, визионерством заниматься. А блд просто первичку конторы посмотреть - это пусть рабы из аудиторских контор пачкаются. Регулируемый рынок полон мошенников. А нерегулируемый рынок - состоит из мошенников на 99.9%. С таким настроем и соответствующими мерами предосторожности и надо на нем работать.
airmax78 написав:Все хотят мыслить стратегически, визионерством заниматься. А блд просто первичку конторы посмотреть - это пусть рабы из аудиторских контор пачкаются. Регулируемый рынок полон мошенников. А нерегулируемый рынок - состоит из мошенников на 99.9%. С таким настроем и соответствующими мерами предосторожности и надо на нем работать.
так а в чём блд собственно то Всё верно.человек. пришедший в крипту - уже стал на дорогу риска.дальше разница лишь в степени риска.И как обычно в крипте бывает, ситуация развивается по сценарию, который абсолютное большинство даже не подозревает.И самую большую прибыль можно получить при большом риске.
Чем больше всплывает о СБФ и его тусовке, тем больше мне кажется, что Гокс закрыли в 2014 по каким-то пустякам. Ну, где-то их хакнули, где-то просто потеряли, потом что-то нашли. В ФТХ и Аламеде творился просто какой-то адский звездец под "чутким руководством" СБФ, привыкшего к красивой жизни и уверовавшего в свою гениальность. Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.
phantom_systems написав:Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.
Ещё раз, чтобы биржа осталась функционировать, необязательно, чтобы её выкупил кто то за всю сумму обязательств.Её могут продать по аукционной цене. чтобы компенсировать хотя бы часть убытков.Т е её полностью закрывать логика просто отсутствует.Ещё проще - допустим СБФ на дорогом авто сбил пешехода.Ну да, его посадят, а авто что по твоему - под пресс.нет конечно, на этом авто после рихтовки места столкновения, поедет кто то другой, рано или поздно.надеюсь, так более понятно.
Биржа без клиентов никому не нужна. Сейчас оттуда хотят свалить все без исключения. Как брэнд ФТХ уже мало что стоит после такого извержения дерьмовулкана. Как программная платформа кому-то может пригодиться, но не за ярды денег.