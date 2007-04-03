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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3161316231633164
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02

lrs7719

Не буду копировать весь твой текст, а просто задам вопрос самому себе и другим.А как всё вышеописанное влияет на стоимость токена фтт :?: Ну он на момент упал в 10-15 раз.это как бы отразило негатив, тот же вышеописанный.Далее. что нужно, чтобы токен обнулился.Правильно - закрыть биржу.Как считаете . её закроют.Думаю, что нет.значит токен будет работать и дальше.В теч 2х лет будут реструктуризированы долги пострадавшим.В это время биржу скорее всего будут пытаться продать.Да и собственно, токены большей частью принадлежали бирже и аламеде и они арестованы.И думается , эти арестованные токены очень даже можно использовать для компенсаций пострадавшим.Из этого следует, что ронять их в цене, тем более обнулять ну как то нелогично.даже наоборот, их логично поднять.Для этого лучший предлог - возрождение биржи, ребрендинг. новый хозяин, желательно коалиция.это всё мои размышления на тему.как оно будет никто не знает и покажет время.А покупать токен фтт это дело очень рисковое, т к он может обнулиться.А может и выстрелить, тогда это называется премия за риск.тут каждый сам решает. что делать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все хотят мыслить стратегически, визионерством заниматься. А блд просто первичку конторы посмотреть - это пусть рабы из аудиторских контор пачкаются. Регулируемый рынок полон мошенников. А нерегулируемый рынок - состоит из мошенников на 99.9%. С таким настроем и соответствующими мерами предосторожности и надо на нем работать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:01

  airmax78 написав:Все хотят мыслить стратегически, визионерством заниматься. А блд просто первичку конторы посмотреть - это пусть рабы из аудиторских контор пачкаются. Регулируемый рынок полон мошенников. А нерегулируемый рынок - состоит из мошенников на 99.9%. С таким настроем и соответствующими мерами предосторожности и надо на нем работать.


так а в чём блд собственно то :?: Всё верно.человек. пришедший в крипту - уже стал на дорогу риска.дальше разница лишь в степени риска.И как обычно в крипте бывает, ситуация развивается по сценарию, который абсолютное большинство даже не подозревает.И самую большую прибыль можно получить при большом риске.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:25

Инвестор рассказал о «катастрофической» склонности к риску Сэма Бэнкмана-Фрида

Чем больше всплывает о СБФ и его тусовке, тем больше мне кажется, что Гокс закрыли в 2014 по каким-то пустякам. Ну, где-то их хакнули, где-то просто потеряли, потом что-то нашли. В ФТХ и Аламеде творился просто какой-то адский звездец под "чутким руководством" СБФ, привыкшего к красивой жизни и уверовавшего в свою гениальность. Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.


Ещё раз, чтобы биржа осталась функционировать, необязательно, чтобы её выкупил кто то за всю сумму обязательств.Её могут продать по аукционной цене. чтобы компенсировать хотя бы часть убытков.Т е её полностью закрывать логика просто отсутствует.Ещё проще - допустим СБФ на дорогом авто сбил пешехода.Ну да, его посадят, а авто что по твоему - под пресс.нет конечно, на этом авто после рихтовки места столкновения, поедет кто то другой, рано или поздно.надеюсь, так более понятно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:33

Биржа без клиентов никому не нужна. Сейчас оттуда хотят свалить все без исключения. Как брэнд ФТХ уже мало что стоит после такого извержения дерьмовулкана. Как программная платформа кому-то может пригодиться, но не за ярды денег.
phantom_systems
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