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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3162316331643165
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:57

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Ну и мне и всем банановцам оно пришло.Сейчас после событий много выводят на декс кошельки. они пошли в цене вверх.банан не хочет отток, поэтому и пишет.не удивлюсь, если и по 10 баксов раздаст при условии не вывода :)
Кучинелли
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