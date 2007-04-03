IMPRINTER
Ну и мне и всем банановцам оно пришло.Сейчас после событий много выводят на декс кошельки. они пошли в цене вверх.банан не хочет отток, поэтому и пишет.не удивлюсь, если и по 10 баксов раздаст при условии не вывода
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лис, 2022 11:57
IMPRINTER
Ну и мне и всем банановцам оно пришло.Сейчас после событий много выводят на декс кошельки. они пошли в цене вверх.банан не хочет отток, поэтому и пишет.не удивлюсь, если и по 10 баксов раздаст при условии не вывода
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Господа, а на Банане где то фиксируется средняя стоимость актива? Ну вот к примеру по сколько я в среднем брал Эфир? А то не могу найти, а это было бы оч удобно, на на IB.
Заранее спасибо!
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