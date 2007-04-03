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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3162316331643165
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:57

IMPRINTER

Ну и мне и всем банановцам оно пришло.Сейчас после событий много выводят на декс кошельки. они пошли в цене вверх.банан не хочет отток, поэтому и пишет.не удивлюсь, если и по 10 баксов раздаст при условии не вывода :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Господа, а на Банане где то фиксируется средняя стоимость актива? Ну вот к примеру по сколько я в среднем брал Эфир? А то не могу найти, а это было бы оч удобно, на на IB.
Заранее спасибо!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:19

Питання знавцям від телеглядача: який період часу ціна 1 BTC може протриматися нижче ціни собівартості майнінгу 1 BTC під час нинішнього ведмежого тренду?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:39

Shummi нет,эксель в помощь...ну или калькулятор ))
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:41

  TylerTruman_ написав:Питання знавцям від телеглядача: який період часу ціна 1 BTC може протриматися нижче ціни собівартості майнінгу 1 BTC під час нинішнього ведмежого тренду?

Ктож знает,что там у майнеров в матрасе наскирдовано ? )) крупные выживут, мелкие по миру пойдут, капитуляция дело не одного дня.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:50

  TylerTruman_ написав:Питання знавцям від телеглядача: який період часу ціна 1 BTC може протриматися нижче ціни собівартості майнінгу 1 BTC під час нинішнього ведмежого тренду?

А яка собівартість то? Колись читав, що в Кувейті собівартість 1400$.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:16

  TylerTruman_ написав:Питання знавцям від телеглядача: який період часу ціна 1 BTC може протриматися нижче ціни собівартості майнінгу 1 BTC під час нинішнього ведмежого тренду?


при бесплатной или платной электроэнергии? )
IMPRINTER
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