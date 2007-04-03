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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3163316431653166
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 02:29

  Мизантрóп написав:
  TylerTruman_ написав:До речі, український майнінг зараз практично загнувся?
только в Энергодаре

точніше в Нікополі у фермера Коломойського
TylerTruman_
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