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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 лис, 2022 02:29
Мизантрóп написав: TylerTruman_ написав:
До речі, український майнінг зараз практично загнувся?
только в Энергодаре
точніше в Нікополі у фермера Коломойського
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