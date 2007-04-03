Чем больше всплывает о СБФ и его тусовке, тем больше мне кажется, что Гокс закрыли в 2014 по каким-то пустякам. Ну, где-то их хакнули, где-то просто потеряли, потом что-то нашли. В ФТХ и Аламеде творился просто какой-то адский звездец под "чутким руководством" СБФ, привыкшего к красивой жизни и уверовавшего в свою гениальность. Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.
Да видимо так же как и Луну с юст. Но там кстати шансы какие то есть, так как там Сизый сильно встрял. А тут - хз. Что б визуализировать для себя, что там творилось стоит пересмотреть Волка с Уолт стритта. Думаю плюс минус будет понятен итог всей этой истории.
Чем больше всплывает о СБФ и его тусовке, тем больше мне кажется, что Гокс закрыли в 2014 по каким-то пустякам. Ну, где-то их хакнули, где-то просто потеряли, потом что-то нашли. В ФТХ и Аламеде творился просто какой-то адский звездец под "чутким руководством" СБФ, привыкшего к красивой жизни и уверовавшего в свою гениальность. Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.
Да видимо так же как и Луну с юст. Но там кстати шансы какие то есть, так как там Сизый сильно встрял. А тут - хз. Что б визуализировать для себя, что там творилось стоит пересмотреть Волка с Уолт стритта. Думаю плюс минус будет понятен итог всей этой истории.
В интернете только начинают появляться робкие намёки - а может это манипуляция, а может всех развели.не знаю. только время покажет.Но на мой взгляд ситуация с фтт гораздо лучше, чем с луной.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 21 лис, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.