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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3163316431653166
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 02:29

  Мизантрóп написав:
  TylerTruman_ написав:До речі, український майнінг зараз практично загнувся?
только в Энергодаре

точніше в Нікополі у фермера Коломойського
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:55

  phantom_systems написав:Инвестор рассказал о «катастрофической» склонности к риску Сэма Бэнкмана-Фрида

Чем больше всплывает о СБФ и его тусовке, тем больше мне кажется, что Гокс закрыли в 2014 по каким-то пустякам. Ну, где-то их хакнули, где-то просто потеряли, потом что-то нашли. В ФТХ и Аламеде творился просто какой-то адский звездец под "чутким руководством" СБФ, привыкшего к красивой жизни и уверовавшего в свою гениальность. Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.


Да видимо так же как и Луну с юст. Но там кстати шансы какие то есть, так как там Сизый сильно встрял. А тут - хз. Что б визуализировать для себя, что там творилось стоит пересмотреть Волка с Уолт стритта. Думаю плюс минус будет понятен итог всей этой истории.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:44

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Инвестор рассказал о «катастрофической» склонности к риску Сэма Бэнкмана-Фрида

Чем больше всплывает о СБФ и его тусовке, тем больше мне кажется, что Гокс закрыли в 2014 по каким-то пустякам. Ну, где-то их хакнули, где-то просто потеряли, потом что-то нашли. В ФТХ и Аламеде творился просто какой-то адский звездец под "чутким руководством" СБФ, привыкшего к красивой жизни и уверовавшего в свою гениальность. Как можно вытащить из такого токсического болота бизнес с активами на 1 ярд и обязательствами на 8 ярдов, я не представляю.


Да видимо так же как и Луну с юст. Но там кстати шансы какие то есть, так как там Сизый сильно встрял. А тут - хз. Что б визуализировать для себя, что там творилось стоит пересмотреть Волка с Уолт стритта. Думаю плюс минус будет понятен итог всей этой истории.


В интернете только начинают появляться робкие намёки - а может это манипуляция, а может всех развели.не знаю. только время покажет.Но на мой взгляд ситуация с фтт гораздо лучше, чем с луной.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 21 лис, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:47

TylerTruman_

Зрадио, пропавший форумчанин, и мог бы дать хороший ответ по стоимости майнинга.Можно поискать его прошлые выкладки на эту тему.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 21 лис, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:49

ПС убытки от луны оценивают в 80 ярдов, а фтх в 8...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Дуже яскраво на тему цінності криптосвіту для людства висловився знаменитий Нурієль Рубіні на конференції в ОАЕ. Виступаючи на одній дискусійній панелі разом із власником і керівником Binance, Changpeng Zhao, він назвав останнього «бомбою сповільненої дії», і публічно висловив подив, що тому дали візу до нормальної країни.

На думку відомого економіста, криптосвіт — «це повністю корумпована екосистема».
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... gi-nedeli/
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну что, кто то откупает на этих уровнях? В Рост верите? или это крах?)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:29

  Shummi написав:Ну что, кто то откупает на этих уровнях? В Рост верите? или это крах?)))

Це кінець. Але ми поставимо цю пісню і триматимемо далі: https://www.youtube.com/watch?v=MOHOJvovT_I
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:13

Слава Україні!

21.11.2022 23:00 Курс: 1 BTC = 15 800 USD
Buy 0,10 BTC;
Sell 1580 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%;
27.04.2022.04:00; 38 000; 0,8813; 10 841; 1,1666; 44 330; 75,5%;
11.05.2022.16:00; 29 000; 1,1391; 3 286; 1,2524; 36 321; 91,0%;
13.05.2022.14:00; 30 000; 0,9047; 10 388; 1,2510; 37 530; 72,3%;
19.09.2022.09:00; 18 700; 1,1391; 6 005; 1,4603; 27 307; 78,0%;
21.11.2022.23:00; 15 800; 1,3736; 2 301; 1,5192; 24 003; 90,4%.
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