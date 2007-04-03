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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лис, 2022 20:06
Rack
Середній прибуток?
А як рахувати, за яким принципом?
От коли підніметься BTC до якогось рівня, скажімо 31 000, як було 22.06.2021 чи 55 000, як було на початку тоді можна буде чітко сказати.
А взагалі зовсім не густо. Як завжди на пальцях торгувати завжди простіше))
Думав, що хоч мінімум 30% в рік буде, а тут і на 15% поки навряд чи вийде, при відповідному рості.
Можна було менше "спати", то був би більший прибуток, але не набагато.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 07:27
подешевил с лайтом па 70 и чуть не дошёл до 85
, а грили на 50 вернётся + немного дашки продалось...
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:57
А что с бинансом случилось? Пропала вся история сделок, способы оплаты и прочие настройки, верификации - вошел как-будто в первый раз. У кого-то было такое?
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