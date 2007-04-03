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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3164316531663167
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:06

Rack
Середній прибуток?
А як рахувати, за яким принципом?
От коли підніметься BTC до якогось рівня, скажімо 31 000, як було 22.06.2021 чи 55 000, як було на початку тоді можна буде чітко сказати.
А взагалі зовсім не густо. Як завжди на пальцях торгувати завжди простіше))
Думав, що хоч мінімум 30% в рік буде, а тут і на 15% поки навряд чи вийде, при відповідному рості.
Можна було менше "спати", то був би більший прибуток, але не набагато.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 07:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

подешевил с лайтом па 70 и чуть не дошёл до 85 :( , а грили на 50 вернётся + немного дашки продалось...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Господа, а где вы если не секрет храните суммы овер 5-10 К баксов. Сейчас все массово советуют холодные кошельки, но я пока по копеечке зарабатываю на Бинансе и Вайт Бите)
Вайт бит конечно совсем стремно...
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:00

  Shummi написав:Господа, а где вы если не секрет храните суммы овер 5-10 К баксов. Сейчас все массово советуют холодные кошельки, но я пока по копеечке зарабатываю на Бинансе и Вайт Бите)
Вайт бит конечно совсем стремно...


шо ж так, такая патриотическая биржа ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я стейкаю там до 5 К, в разных активах, под 15-20 годовых. ИМХО это уже близко к МММ)))) Больше я не готов :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:53

  Shummi написав:Я стейкаю там до 5 К, в разных активах, под 15-20 годовых. ИМХО это уже близко к МММ)))) Больше я не готов :-)

Это не близко. Это оно и есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

IMPRINTER написав:
  Shummi написав:Господа, а где вы если не секрет храните суммы овер 5-10 К баксов. Сейчас все массово советуют холодные кошельки, но я пока по копеечке зарабатываю на Бинансе и Вайт Бите)
Вайт бит конечно совсем стремно...


шо ж так, такая патриотическая биржа ...
У меня руки не поднялись хранить деньги в 12 фразах)
На бинанс я хранил несколько месяцев 15 куе. Общался с крнсультантами бинанс, сделал доп аутентификацию гугл.
В бинанс хоть идентифицируют, доки проверяют
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:50

  beee написав:
IMPRINTER написав:
  Shummi написав:Господа, а где вы если не секрет храните суммы овер 5-10 К баксов. Сейчас все массово советуют холодные кошельки, но я пока по копеечке зарабатываю на Бинансе и Вайт Бите)
Вайт бит конечно совсем стремно...


шо ж так, такая патриотическая биржа ...
У меня руки не поднялись хранить деньги в 12 фразах)
На бинанс я хранил несколько месяцев 15 куе. Общался с крнсультантами бинанс, сделал доп аутентификацию гугл.
В бинанс хоть идентифицируют, доки проверяют


та вроде с банана нормально выводится и намного бОльшие суммы без всяких доков и 2А.
IMPRINTER
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  #<1 ... 3164316531663167
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