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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лис, 2022 03:37
IMPRINTER написав:
шо ж так, такая патриотическая биржа ...
Кстати, на тему вайтбита, точнее его P2P части: bitcoin.global. Периодически при продаже USDT за гривну вижу подозрительно выгодный курс типа 44 при около 40 у остальных предложений. В чём развод? Что это курс для своих, а другим сделки не подтверждаются? Или, что у них банк потом перевод откатывает?
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