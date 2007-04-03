RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3165316631673168
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 03:37

  IMPRINTER написав:шо ж так, такая патриотическая биржа ...

Кстати, на тему вайтбита, точнее его P2P части: bitcoin.global. Периодически при продаже USDT за гривну вижу подозрительно выгодный курс типа 44 при около 40 у остальных предложений. В чём развод? Что это курс для своих, а другим сделки не подтверждаются? Или, что у них банк потом перевод откатывает?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3165316631673168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10136, 10137, 10138
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101376 245618991
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лис, 2022 23:03
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22872219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.