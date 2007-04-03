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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3165316631673168
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 03:37

  IMPRINTER написав:шо ж так, такая патриотическая биржа ...

Кстати, на тему вайтбита, точнее его P2P части: bitcoin.global. Периодически при продаже USDT за гривну вижу подозрительно выгодный курс типа 44 при около 40 у остальных предложений. В чём развод? Что это курс для своих, а другим сделки не подтверждаются? Или, что у них банк потом перевод откатывает?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:20

moveton Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят, либо они будут - не твой банк/не твоя сумма/не красивый продаван. Я однажды лоханулся, покупал за евро, курс был 1.007 евро за 1 юсдт, зашел - а там один продавец и курс сладкий 1.069 евро за 1 юсдт - я быстренько купил, и только через минуту втащил, что сумма полученного гараздо меньше потраченного. Нолик про@бал, в торопях не заметил. На штуке - где то 50 баксов потерял на ровном месте. Внимательно и не спеша надо. И трезвым :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:28

  Rack написав:moveton Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят

Ничё не понял. А если я никогда покупать не зайду (в моём случае так и есть)? Т.е. в самой по себе такой покупке подвоха нет и реально купят по 44?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:38

  airmax78 написав:Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.


а если у торговца наркотой на ОЛХ купите или продадите стиралку б/у?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:40

  airmax78 написав:Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут?

Глаза боятся - руки делают. Думаю, массовых торговцев, которые посылают не с той карты, что указано в их описании потому, что на той лимит на этот месяц уже исчерпался, возьмут гораздо раньше, чем меня.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:51

  IMPRINTER написав:
  airmax78 написав:Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.


а если у торговца наркотой на ОЛХ купите или продадите стиралку б/у?

Ну.... там суммы немножко другие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:08

  airmax78 написав:Ну.... там суммы немножко другие.

Другие - это больше или меньше? ;) На olx и автомобили и квартиры есть. Первую попавшуюся ткнул: 240 млн грн.
moveton
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