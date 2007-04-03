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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лис, 2022 03:37
IMPRINTER написав:
шо ж так, такая патриотическая биржа ...
Кстати, на тему вайтбита, точнее его P2P части: bitcoin.global. Периодически при продаже USDT за гривну вижу подозрительно выгодный курс типа 44 при около 40 у остальных предложений. В чём развод? Что это курс для своих, а другим сделки не подтверждаются? Или, что у них банк потом перевод откатывает?
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moveton
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:20
moveton
Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят, либо они будут - не твой банк/не твоя сумма/не красивый продаван. Я однажды лоханулся, покупал за евро, курс был 1.007 евро за 1 юсдт, зашел - а там один продавец и курс сладкий 1.069 евро за 1 юсдт - я быстренько купил, и только через минуту втащил, что сумма полученного гараздо меньше потраченного. Нолик про@бал, в торопях не заметил. На штуке - где то 50 баксов потерял на ровном месте. Внимательно и не спеша надо. И трезвым
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:28
Rack написав:moveton
Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят
Ничё не понял. А если я никогда покупать не зайду (в моём случае так и есть)? Т.е. в самой по себе такой покупке подвоха нет и реально купят по 44?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:35
Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:38
airmax78 написав:
Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.
а если у торговца наркотой на ОЛХ купите или продадите стиралку б/у?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:40
airmax78 написав:
Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут?
Глаза боятся - руки делают. Думаю, массовых торговцев, которые посылают не с той карты, что указано в их описании потому, что на той лимит на этот месяц уже исчерпался, возьмут гораздо раньше, чем меня.
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moveton
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:51
IMPRINTER написав: airmax78 написав:
Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.
а если у торговца наркотой на ОЛХ купите или продадите стиралку б/у?
Ну.... там суммы немножко другие.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:08
airmax78 написав:
Ну.... там суммы немножко другие.
Другие - это больше или меньше?
На olx и автомобили и квартиры есть. Первую попавшуюся ткнул: 240 млн грн.
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moveton
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