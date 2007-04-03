RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3165316631673168
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 03:37

  IMPRINTER написав:шо ж так, такая патриотическая биржа ...

Кстати, на тему вайтбита, точнее его P2P части: bitcoin.global. Периодически при продаже USDT за гривну вижу подозрительно выгодный курс типа 44 при около 40 у остальных предложений. В чём развод? Что это курс для своих, а другим сделки не подтверждаются? Или, что у них банк потом перевод откатывает?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:20

moveton Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят, либо они будут - не твой банк/не твоя сумма/не красивый продаван. Я однажды лоханулся, покупал за евро, курс был 1.007 евро за 1 юсдт, зашел - а там один продавец и курс сладкий 1.069 евро за 1 юсдт - я быстренько купил, и только через минуту втащил, что сумма полученного гараздо меньше потраченного. Нолик про@бал, в торопях не заметил. На штуке - где то 50 баксов потерял на ровном месте. Внимательно и не спеша надо. И трезвым :)
Rack
 
Повідомлень: 261
З нами з: 29.01.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:28

  Rack написав:moveton Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят

Ничё не понял. А если я никогда покупать не зайду (в моём случае так и есть)? Т.е. в самой по себе такой покупке подвоха нет и реально купят по 44?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.
airmax78
 
Повідомлень: 41365
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:38

  airmax78 написав:Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.


а если у торговца наркотой на ОЛХ купите или продадите стиралку б/у?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38926
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:40

  airmax78 написав:Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут?

Глаза боятся - руки делают. Думаю, массовых торговцев, которые посылают не с той карты, что указано в их описании потому, что на той лимит на этот месяц уже исчерпался, возьмут гораздо раньше, чем меня.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:51

  IMPRINTER написав:
  airmax78 написав:Комрады, а вы не боитесь, что за это P2P нас однажды за одно место возьмут? Ведь что увидят проверяющие органы когда вы покупаете крипту: ваш фиатный платеж хз на кого - возможно террориста или торговца наркотой. А когда продаете: поступление денег хз от кого и непонятно за что.


а если у торговца наркотой на ОЛХ купите или продадите стиралку б/у?

Ну.... там суммы немножко другие.
airmax78
 
Повідомлень: 41365
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:08

  airmax78 написав:Ну.... там суммы немножко другие.

Другие - это больше или меньше? ;) На olx и автомобили и квартиры есть. Первую попавшуюся ткнул: 240 млн грн.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все верно! купил стиралку, с целью перепродажи чипа агрессору) Уехал на зону на 10-ку, за финансирование терроризма :-)
Shummi
 
Повідомлень: 509
З нами з: 08.12.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3165316631673168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10137, 10138, 10139
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101381 245624501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2022 15:36
Сибарит
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22872392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.