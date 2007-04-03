Додано: Пон 28 лис, 2022 12:20

Расчет на то, что в какой то момент ты зайдеш покупать, а все более дешевые ордера выкупят, либо они будут - не твой банк/не твоя сумма/не красивый продаван. Я однажды лоханулся, покупал за евро, курс был 1.007 евро за 1 юсдт, зашел - а там один продавец и курс сладкий 1.069 евро за 1 юсдт - я быстренько купил, и только через минуту втащил, что сумма полученного гараздо меньше потраченного. Нолик про@бал, в торопях не заметил. На штуке - где то 50 баксов потерял на ровном месте. Внимательно и не спеша надо. И трезвым