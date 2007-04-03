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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:36
IMPRINTER написав:
самэ страшнэ, шо вас ждэ - цэ разрыв стосункив из говнобанкой.
Таки да
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:01
а шо с Бананом?
Всьоо?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:04
Amethyst
Що трапилось?
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