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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3166316731683169
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:36

  IMPRINTER написав:самэ страшнэ, шо вас ждэ - цэ разрыв стосункив из говнобанкой.

Таки да
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а шо с Бананом?
Всьоо?
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