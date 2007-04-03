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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3166316731683169
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:36

  IMPRINTER написав:самэ страшнэ, шо вас ждэ - цэ разрыв стосункив из говнобанкой.

Таки да
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:01

а шо с Бананом?
Всьоо?
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:04

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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08

Хм. Банан пашет, а эт ТабТрейдер чет вылетел с 10:00 и ниче не отображает :(
Шото злетіла API'шка від Банана
Amethyst
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  #<1 ... 3166316731683169
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