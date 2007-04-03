Таки да
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:36
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08
Хм. Банан пашет, а эт ТабТрейдер чет вылетел с 10:00 и ниче не отображает
Шото злетіла API'шка від Банана
Ніт, це таки Банан чот порізав функіонал своїх API'шек -- залочив торгівлю більше 90дн
Капець. У ТабТрейдері все було так харашо, так по домашнєму...
Шото у Банана с сінхрой
BINANCE GET_ACCOUNT EX_API_ERROR: binance {"code":-1100,"msg":"Illegal characters found in parameter 'timestamp'; legal range is '^[0-9]{1,20}$'."}
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:50
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