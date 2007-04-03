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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3166316731683169
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:36

  IMPRINTER написав:самэ страшнэ, шо вас ждэ - цэ разрыв стосункив из говнобанкой.

Таки да
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:01

а шо с Бананом?
Всьоо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:04

Amethyst
Що трапилось?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08

Хм. Банан пашет, а эт ТабТрейдер чет вылетел с 10:00 и ниче не отображает :(
Шото злетіла API'шка від Банана
Ніт, це таки Банан чот порізав функіонал своїх API'шек -- залочив торгівлю більше 90дн
Капець. У ТабТрейдері все було так харашо, так по домашнєму... :mrgreen:
Шото у Банана с сінхрой :evil:
BINANCE GET_ACCOUNT EX_API_ERROR: binance {"code":-1100,"msg":"Illegal characters found in parameter 'timestamp'; legal range is '^[0-9]{1,20}$'."}
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:34

Amethyst
Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:50

  V2 написав:Amethyst
Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?

Всі біржі разом в одної аплікуСі, зручний інтерфейс з купою нагадувань
Amethyst
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  #<1 ... 3166316731683169
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