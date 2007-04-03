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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:36
IMPRINTER написав:
самэ страшнэ, шо вас ждэ - цэ разрыв стосункив из говнобанкой.
Таки да
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phantom_systems
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:01
а шо с Бананом?
Всьоо?
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Amethyst
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:04
Amethyst
Що трапилось?
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V2
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08
Хм. Банан пашет, а эт ТабТрейдер чет вылетел с 10:00 и ниче не отображает
Шото злетіла API'шка від Банана
Ніт, це таки Банан чот порізав функіонал своїх API'шек -- залочив торгівлю більше 90дн
Капець. У ТабТрейдері все було так харашо, так по домашнєму...
Шото у Банана с сінхрой
BINANCE GET_ACCOUNT EX_API_ERROR: binance {"code":-1100,"msg":"Illegal characters found in parameter 'timestamp'; legal range is '^[0-9]{1,20}$'."}
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Amethyst
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:34
Amethyst
Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?
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V2
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:50
V2 написав:Amethyst
Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?
Всі біржі разом в одної аплікуСі, зручний інтерфейс з купою нагадувань
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Amethyst
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Додано: Чет 01 гру, 2022 18:36
Amethyst написав: V2 написав:Amethyst
Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?
Всі біржі разом в одної аплікуСі, зручний інтерфейс з купою нагадувань
То есть левое приложение имеет доступ к вашему аккаунту на бирже ?
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Игорь
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Додано: Чет 01 гру, 2022 19:33
Игорь написав: Amethyst написав: V2 написав:Amethyst
Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?
Всі біржі разом в одної аплікуСі, зручний інтерфейс з купою нагадувань
То есть левое приложение имеет доступ к вашему аккаунту на бирже ?
Ну даа, через API (с 2й верификацией). Там есть ограничения. Например, можно запретить торги и вывод средств, оставить только просмотр. Но именно интерфейс торгов мне больше всего нравится у ТабТрейдера -- просто длинным тапом на смарте подвести перекрестье к желаемой цене, дальше уточнить параметры ордера и алга.
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Amethyst
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Ірина_
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