Хм. Банан пашет, а эт ТабТрейдер чет вылетел с 10:00 и ниче не отображает Шото злетіла API'шка від Банана Ніт, це таки Банан чот порізав функіонал своїх API'шек -- залочив торгівлю більше 90дн Капець. У ТабТрейдері все було так харашо, так по домашнєму... Шото у Банана с сінхрой BINANCE GET_ACCOUNT EX_API_ERROR: binance {"code":-1100,"msg":"Illegal characters found in parameter 'timestamp'; legal range is '^[0-9]{1,20}$'."}
V2 написав:Amethyst Для чайників в крипті - які фішки в ТабТрейдер?
Всі біржі разом в одної аплікуСі, зручний інтерфейс з купою нагадувань
То есть левое приложение имеет доступ к вашему аккаунту на бирже ?
Ну даа, через API (с 2й верификацией). Там есть ограничения. Например, можно запретить торги и вывод средств, оставить только просмотр. Но именно интерфейс торгов мне больше всего нравится у ТабТрейдера -- просто длинным тапом на смарте подвести перекрестье к желаемой цене, дальше уточнить параметры ордера и алга.