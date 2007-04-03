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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 гру, 2022 12:27
Amethyst написав:
Всі злили грівночку?! Встигли?
Було півгодинки на прийняття рішення
И что это за акция от бинанса... Проспали, к сожалению... могли бы в будний день такую акцию провести.
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