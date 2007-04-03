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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3167316831693170
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:27

  Amethyst написав:Всі злили грівночку?! Встигли?
Було півгодинки на прийняття рішення :)

И что это за акция от бинанса... Проспали, к сожалению... могли бы в будний день такую акцию провести.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Та как на такое попадешь, та и была бы гривна))) я вчера на радостях что по 40,15 сдал бакс, завел USDT по 39,5 на Вайт Бит и по 39,7 на Банан))) Почти месяц оно было в +, а не в минус по курсу
Востаннє редагувалось Shummi в Суб 03 гру, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:30

Amethyst
когда сутками нема света-инета остаётся только локти кусать или на валютообмен переходить, обменки работают как аптеки...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:02

  чик написав:когда сутками нема света-инета остаётся только локти кусать или на валютообмен переходить, обменки работают как аптеки...

Судя по тому, что очередь желающих подключить Интернет по GPON сейчас у всех провайдеров на несколько недель вперёд - переходить в офффлайн народ категорически не желает :lol: И готов даже потратиться на аккумуляторы и генераторы.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Amethyst написав:Всі злили грівночку?! Встигли?
Було півгодинки на прийняття рішення :)

Зображення
тонкий рынок ведь многие без ээ, интересно там была ли хоть 10.000 ликвидность на откуп? сам успел)?

вчера сдал нал 40.0 откупил тезер 39.6
alexanderbukin93
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