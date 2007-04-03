И что это за акция от бинанса... Проспали, к сожалению... могли бы в будний день такую акцию провести.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 гру, 2022 12:27
Додано: Суб 03 гру, 2022 13:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Та как на такое попадешь, та и была бы гривна))) я вчера на радостях что по 40,15 сдал бакс, завел USDT по 39,5 на Вайт Бит и по 39,7 на Банан))) Почти месяц оно было в +, а не в минус по курсу
Востаннє редагувалось Shummi в Суб 03 гру, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 гру, 2022 13:30
Amethyst
когда сутками нема света-инета остаётся только локти кусать или на валютообмен переходить, обменки работают как аптеки...
Додано: Суб 03 гру, 2022 14:02
Судя по тому, что очередь желающих подключить Интернет по GPON сейчас у всех провайдеров на несколько недель вперёд - переходить в офффлайн народ категорически не желает И готов даже потратиться на аккумуляторы и генераторы.
Додано: Суб 03 гру, 2022 14:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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