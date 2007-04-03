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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3167316831693170
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:27

  Amethyst написав:Всі злили грівночку?! Встигли?
Було півгодинки на прийняття рішення :)

И что это за акция от бинанса... Проспали, к сожалению... могли бы в будний день такую акцию провести.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Та как на такое попадешь, та и была бы гривна))) я вчера на радостях что по 40,15 сдал бакс, завел USDT по 39,5 на Вайт Бит и по 39,7 на Банан))) Почти месяц оно было в +, а не в минус по курсу
Востаннє редагувалось Shummi в Суб 03 гру, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:30

Amethyst
когда сутками нема света-инета остаётся только локти кусать или на валютообмен переходить, обменки работают как аптеки...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:02

  чик написав:когда сутками нема света-инета остаётся только локти кусать или на валютообмен переходить, обменки работают как аптеки...

Судя по тому, что очередь желающих подключить Интернет по GPON сейчас у всех провайдеров на несколько недель вперёд - переходить в офффлайн народ категорически не желает :lol: И готов даже потратиться на аккумуляторы и генераторы.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Amethyst написав:Всі злили грівночку?! Встигли?
Було півгодинки на прийняття рішення :)

Зображення
тонкий рынок ведь многие без ээ, интересно там была ли хоть 10.000 ликвидность на откуп? сам успел)?

вчера сдал нал 40.0 откупил тезер 39.6
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:26

Amethyst гм, я думал, что успел, аказывается не в том месте.. на вайтбите в это время минимум был 39.15, уверен был что это фарт )))
Rack
 
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https://cointelegraph.com/news/bybit-an ... ear-market
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:57

Как уже ранее писал - крипта это риск.Где больший, где меньший.сам как любитель острых ощущений брал FTT но конечно на малую сумму, кот не жалко потерять.Получил профит процентов 40.Дальше не очень хочется, трудно сказать куда ему путь...
Кучинелли
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