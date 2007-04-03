И что это за акция от бинанса... Проспали, к сожалению... могли бы в будний день такую акцию провести.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 гру, 2022 12:27
Додано: Суб 03 гру, 2022 13:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Та как на такое попадешь, та и была бы гривна))) я вчера на радостях что по 40,15 сдал бакс, завел USDT по 39,5 на Вайт Бит и по 39,7 на Банан))) Почти месяц оно было в +, а не в минус по курсу
Востаннє редагувалось Shummi в Суб 03 гру, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 гру, 2022 13:30
Amethyst
когда сутками нема света-инета остаётся только локти кусать или на валютообмен переходить, обменки работают как аптеки...
Додано: Суб 03 гру, 2022 14:02
Судя по тому, что очередь желающих подключить Интернет по GPON сейчас у всех провайдеров на несколько недель вперёд - переходить в офффлайн народ категорически не желает И готов даже потратиться на аккумуляторы и генераторы.
Додано: Суб 03 гру, 2022 14:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Суб 03 гру, 2022 21:26
Amethyst гм, я думал, что успел, аказывается не в том месте.. на вайтбите в это время минимум был 39.15, уверен был что это фарт )))
Додано: Пон 05 гру, 2022 09:27
Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:57
Как уже ранее писал - крипта это риск.Где больший, где меньший.сам как любитель острых ощущений брал FTT но конечно на малую сумму, кот не жалко потерять.Получил профит процентов 40.Дальше не очень хочется, трудно сказать куда ему путь...
Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:28
MicroStrategy є найбільшим корпоративним власником біткоїну: у компанії зібралося 130 тис. монет. Для порівняння: друга публічна компанія за обсягами купівлі цієї монети, Marathon Digital, володіє лише близько 10 тис. монет. А у Tesla їх 9,7 тис.
----
хтось знайшов гаманець на 130К?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|