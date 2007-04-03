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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 19:07
Сегодня инфляция оказалась ниже прогноза, поэтому имеем рост.Импринтер что то пропал, а недавно так интересовался экономическим календарём и криптой...
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Кучинелли
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Додано: Вів 13 гру, 2022 21:00
Кучинелли написав:
Сегодня инфляция оказалась ниже прогноза, поэтому имеем рост.Импринтер что то пропал, а недавно так интересовался экономическим календарём и криптой...
вроде на месте
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IMPRINTER
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