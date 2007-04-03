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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 19:07
Сегодня инфляция оказалась ниже прогноза, поэтому имеем рост.Импринтер что то пропал, а недавно так интересовался экономическим календарём и криптой...
Додано: Вів 13 гру, 2022 21:00
Додано: Вів 13 гру, 2022 22:46
В смысле - дно поймал
А ведь дно может вполне оказаться дном...Сейчас если пройдём 18, то дальше 21.Если тоже пройдём, то сломается тренд падения.Инфляция снизилась.Осталось ставку затормозить.Негатива навалили по уши .ФТХ уже проехали, стали Банан парафинить.Конечно из этого ничего не получится.Осталось как то неожиданно позитиву появиться и ...все ждуны с юсдт будут вынуждены или на депо его отправить или бежать за поездом
Додано: Вів 13 гру, 2022 22:54
Кучинелли уже в надежды на булран просыпаются? ) Ой, чтото рано. 24-25й, а сейчас если и будет отскок, то чтобы вытряхнуть особо уверовавших. ИМХО, само собой.
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:06
Кучинелли
не, занимаюсь энерго- и прочей безопасностью ...
раз уж первая леди сказала, что 90% готовы 2-3 года терпеть
как подготовлюсь - начну календарики крипты смотреть снова )
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:47
IMPRINTER
Я думал вы не на Неньке) Я бул ран пока проспал, ждал снижения еще ниже, хотя дето на 20 % в Крипте на 80 в Стейблкоинах.
Но я вроде империческим путем понял, что по SEPA с WIse, Interactive Brokers не ругается на пополнения, и больше вывожу туда. Золото, TLT свою копейку дали/
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:09
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:15
в Неньке ) 24-ю статью Конституции у нас же викинули в мусорку, не те половые органы между ног ...
Додано: Сер 14 гру, 2022 19:11
вопрос, шо там банан на вывод? - а то хочу завести, чтоб потом там не зависнуть )
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