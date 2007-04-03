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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3169317031713172
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:03

  greenozon написав:вже всі прочитали (псевдо)звіт про аудит бінанса?
Я даже не интересовался, уверен за 99.9, что Бинанс выстоит - объемы торгов как минимум 5-10 раз больше чем у самого ближайщего конкурента, под регулятора прогибается...уверен сдадут всех, кто хоть в чем то покажется подозрительным, и будут работать дальше.
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  #<1 ... 3169317031713172
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