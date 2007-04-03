Додано: Чет 15 гру, 2022 13:03

IMPRINTER написав: Кучинелли



не, занимаюсь энерго- и прочей безопасностью ...

раз уж первая леди сказала, что 90% готовы 2-3 года терпеть

https://www.bbc.com/russian/features-63746324



как подготовлюсь - начну календарики крипты смотреть снова ) не, занимаюсь энерго- и прочей безопасностью ...раз уж первая леди сказала, что 90% готовы 2-3 года терпетькак подготовлюсь - начну календарики крипты смотреть снова )

Меня очень многие знакомые спрашивают - это дно или будет ещё ниже?Ответ здесь один - мы близко к дну в понятии крипты.Это понятие заключается в том, что крипта меняет цену не на процентики, а в разы и десятки и сотни раз.Где будет или было дно не знает никогда никто.Но как прошедший прошлый цикл, я просто предлагаю посмотреть графики монет.По ним видно несколько явных признаков дна.Спуск на более 90%%, пологое накопление, ну и т д.В этом самом накоплении цена меняется также в несколько раз, т к крупный игрок набирает позицию частями на разных уровнях в зависимости от сит.Но потом он должен взять от средней цены иксы.Вот наша задача и примазаться к движению, кот он создаст.Приведу пример - NEAR, многие набирали по 3, считая этот уровень дном, т к разворот ждали уже с 10, с 7.Счас около 1,5 вообще шара.Но может и 0,5 сделать.Конечно в идеале купить на всю котлету на самом дне.Но так не бывает.Просто кто взял дороже, нужно теперь ждать.Нир это не солана, он не сделал ещё таких сотен иксов и чз год-два они будут и будет перехай 20 с целями 40-50+.Итого, кто понимает стратегически этот рынок. тот будит багатии