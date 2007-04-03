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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3169317031713172
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:03

  greenozon написав:вже всі прочитали (псевдо)звіт про аудит бінанса?
Я даже не интересовался, уверен за 99.9, что Бинанс выстоит - объемы торгов как минимум 5-10 раз больше чем у самого ближайщего конкурента, под регулятора прогибается...уверен сдадут всех, кто хоть в чем то покажется подозрительным, и будут работать дальше.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:55

  Rack написав:
  greenozon написав:вже всі прочитали (псевдо)звіт про аудит бінанса?
Я даже не интересовался, уверен за 99.9, что Бинанс выстоит - объемы торгов как минимум 5-10 раз больше чем у самого ближайщего конкурента, под регулятора прогибается...уверен сдадут всех, кто хоть в чем то покажется подозрительным, и будут работать дальше.

Полностью согласен.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:03

  IMPRINTER написав:Кучинелли

не, занимаюсь энерго- и прочей безопасностью ...
раз уж первая леди сказала, что 90% готовы 2-3 года терпеть
https://www.bbc.com/russian/features-63746324

как подготовлюсь - начну календарики крипты смотреть снова )


Меня очень многие знакомые спрашивают - это дно или будет ещё ниже?Ответ здесь один - мы близко к дну в понятии крипты.Это понятие заключается в том, что крипта меняет цену не на процентики, а в разы и десятки и сотни раз.Где будет или было дно не знает никогда никто.Но как прошедший прошлый цикл, я просто предлагаю посмотреть графики монет.По ним видно несколько явных признаков дна.Спуск на более 90%%, пологое накопление, ну и т д.В этом самом накоплении цена меняется также в несколько раз, т к крупный игрок набирает позицию частями на разных уровнях в зависимости от сит.Но потом он должен взять от средней цены иксы.Вот наша задача и примазаться к движению, кот он создаст.Приведу пример - NEAR, многие набирали по 3, считая этот уровень дном, т к разворот ждали уже с 10, с 7.Счас около 1,5 вообще шара.Но может и 0,5 сделать.Конечно в идеале купить на всю котлету на самом дне.Но так не бывает.Просто кто взял дороже, нужно теперь ждать.Нир это не солана, он не сделал ещё таких сотен иксов и чз год-два они будут и будет перехай 20 с целями 40-50+.Итого, кто понимает стратегически этот рынок. тот будит багатии :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:29

vitaxa2006 можна тільки поспівчувати. В нуль навіть при оптимістичному сценарії прийдемо в 2024 р. Хоча я свій Ефір (купував влітку 2021 по 3к) закопав на холодному гаманці на тривалий термін (думаю років 4-5)
Дюрі-бачі
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