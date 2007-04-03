greenozon написав:вже всі прочитали (псевдо)звіт про аудит бінанса?
Я даже не интересовался, уверен за 99.9, что Бинанс выстоит - объемы торгов как минимум 5-10 раз больше чем у самого ближайщего конкурента, под регулятора прогибается...уверен сдадут всех, кто хоть в чем то покажется подозрительным, и будут работать дальше.
greenozon написав:вже всі прочитали (псевдо)звіт про аудит бінанса?
Я даже не интересовался, уверен за 99.9, что Бинанс выстоит - объемы торгов как минимум 5-10 раз больше чем у самого ближайщего конкурента, под регулятора прогибается...уверен сдадут всех, кто хоть в чем то покажется подозрительным, и будут работать дальше.
как подготовлюсь - начну календарики крипты смотреть снова )
Меня очень многие знакомые спрашивают - это дно или будет ещё ниже?Ответ здесь один - мы близко к дну в понятии крипты.Это понятие заключается в том, что крипта меняет цену не на процентики, а в разы и десятки и сотни раз.Где будет или было дно не знает никогда никто.Но как прошедший прошлый цикл, я просто предлагаю посмотреть графики монет.По ним видно несколько явных признаков дна.Спуск на более 90%%, пологое накопление, ну и т д.В этом самом накоплении цена меняется также в несколько раз, т к крупный игрок набирает позицию частями на разных уровнях в зависимости от сит.Но потом он должен взять от средней цены иксы.Вот наша задача и примазаться к движению, кот он создаст.Приведу пример - NEAR, многие набирали по 3, считая этот уровень дном, т к разворот ждали уже с 10, с 7.Счас около 1,5 вообще шара.Но может и 0,5 сделать.Конечно в идеале купить на всю котлету на самом дне.Но так не бывает.Просто кто взял дороже, нужно теперь ждать.Нир это не солана, он не сделал ещё таких сотен иксов и чз год-два они будут и будет перехай 20 с целями 40-50+.Итого, кто понимает стратегически этот рынок. тот будит багатии
Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!
vitaxa2006 можна тільки поспівчувати. В нуль навіть при оптимістичному сценарії прийдемо в 2024 р. Хоча я свій Ефір (купував влітку 2021 по 3к) закопав на холодному гаманці на тривалий термін (думаю років 4-5)
Дюрі-бачі Ну, не все так отднозначно (с) Есть мнение, что мы уже по весне можем сбегать на 20-25 по битку, по эфиру, конечно, у меня нет таких оптимистичных перспектив, но том не менее, продавать в минус я бы не стал. Если конечно, это не вопрос жизни и смерти. Почти уверен,что в 0 или даже в + вы выйдете, вопрос времени. Просто нужно себя подготовить, что это вопрос долгого времени.
vitaxa2006 написав:Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!
Так у Вас все збс. Середній курс по бітку 24?... Можу тільки мріяти про це. В мене 48. Тримайте позицію. Ви зробите X4-X5 рано чи пізно.