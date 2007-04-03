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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:22
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
... Можу тільки мріяти про це. В мене 48. Тримайте позицію. Ви зробите X4-X5 рано чи пізно.
А що біток був дороще 40 кіло за одиницю?
Я не знав, ви і тут спец по ціні.
Вчора ФРС ставку знову підвищила ставку на вагомі 0.5%, скажіть як мудрець це до ×4 чи одразу на ×5?
Дивитись у майтнє можуть не тільки лише всі. USD 1,000,000 за біткоїн - це аневоідебл прайс.
Спочатку прочитав аневойДЕБИЛ прайс
перечитав, зітхнув - лимон, покі що, не бачу в досяжной перспективі...а шкода.
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