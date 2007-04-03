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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3170317131723173
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:52

  Rack написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:А що біток був дороще 40 кіло за одиницю?
Я не знав, ви і тут спец по ціні.
Вчора ФРС ставку знову підвищила ставку на вагомі 0.5%, скажіть як мудрець це до ×4 чи одразу на ×5?

Дивитись у майтнє можуть не тільки лише всі. USD 1,000,000 за біткоїн - це аневоідебл прайс.

Спочатку прочитав аневойДЕБИЛ прайс :) перечитав, зітхнув - лимон, покі що, не бачу в досяжной перспективі...а шкода.

Скажи кому-небудь у 2013му, що бетховен кошутватиме 18куе в 2017му - покрутили б пальцем у віска.
airmax78
 
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