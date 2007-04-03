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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:52
Rack написав: airmax78 написав: somilitark написав:
А що біток був дороще 40 кіло за одиницю?
Я не знав, ви і тут спец по ціні.
Вчора ФРС ставку знову підвищила ставку на вагомі 0.5%, скажіть як мудрець це до ×4 чи одразу на ×5?
Дивитись у майтнє можуть не тільки лише всі. USD 1,000,000 за біткоїн - це аневоідебл прайс.
Спочатку прочитав аневойДЕБИЛ прайс
перечитав, зітхнув - лимон, покі що, не бачу в досяжной перспективі...а шкода.
Скажи кому-небудь у 2013му, що бетховен кошутватиме 18куе в 2017му - покрутили б пальцем у віска.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:49
vitaxa2006 написав:
Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом?
Ну скажем так - покупка эфира это конечно ошибка.Биток вполне нормально.я же недавно пояснял. что цена на этом рынке меняется в разы и в этом нет ничего страшного.Биток па 24 будет однозначно. а вот с эфиром трудно сказать.Кросс к битку у вас был больше 0,1.Можно попробовать всё в биток перевести.Ключевая фраза - з часом...ждите.
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