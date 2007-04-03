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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:52
Rack написав: airmax78 написав: somilitark написав:
А що біток був дороще 40 кіло за одиницю?
Я не знав, ви і тут спец по ціні.
Вчора ФРС ставку знову підвищила ставку на вагомі 0.5%, скажіть як мудрець це до ×4 чи одразу на ×5?
Дивитись у майтнє можуть не тільки лише всі. USD 1,000,000 за біткоїн - це аневоідебл прайс.
Спочатку прочитав аневойДЕБИЛ прайс
перечитав, зітхнув - лимон, покі що, не бачу в досяжной перспективі...а шкода.
Скажи кому-небудь у 2013му, що бетховен кошутватиме 18куе в 2017му - покрутили б пальцем у віска.
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airmax78
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:49
vitaxa2006 написав:
Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом?
Ну скажем так - покупка эфира это конечно ошибка.Биток вполне нормально.я же недавно пояснял. что цена на этом рынке меняется в разы и в этом нет ничего страшного.Биток па 24 будет однозначно. а вот с эфиром трудно сказать.Кросс к битку у вас был больше 0,1.Можно попробовать всё в биток перевести.Ключевая фраза - з часом...ждите.
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Кучинелли
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:06
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greenozon
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:13
greenozon написав:
https://t.me/cryptwit/82
FTX продавала фальшивые BTC своим пользователям. Сэм Банкман-Фрид признался в массовом обмане всех клиентов FTX.
А шобы понять фальшивые или настоящие достаточно перегнать туды-сюды между кошельками/биржами?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41
vitaxa2006
Особливо нічого страшного не бачу.
Ціна BTC зараз однозначно мала би бути вище 30. Грубо, в районі 40.
Та не переживайте особливо.
Продайте 8% за USD чи USDT і спіть спокійно.
І не думайте продавати одразу після того, як вийдете в нуль.
Ціна за якою ви купили ніяк не має впливати на Вас.
Це пройдений етап, як вирваний зуб, який більше нікого не цікавить і ні на що не впливає, крім Вашого самолюбства.
Помилкою є лише закупитися на всю котлету.
Ніколи не вкладайте всі гроші кудись, особливо у крипту, щоб завжди мати гроші на купівлю при подальшій просадці (крім випадків, коли проект явне лайно).
І ніколи не продавайте зовсім, бо може бути геть не здоровий ріст - тоді ще трохи продасте по космічній ціні.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:42
В OKX вивід не працює 5 годин.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 17:30
Кучинелли написав: vitaxa2006 написав:
Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом?
Ну скажем так - покупка эфира это конечно ошибка.Биток вполне нормально.я же недавно пояснял. что цена на этом рынке меняется в разы и в этом нет ничего страшного.Биток па 24 будет однозначно. а вот с эфиром трудно сказать.Кросс к битку у вас был больше 0,1.Можно попробовать всё в биток перевести.Ключевая фраза - з часом...ждите.
Ефір купив, коли ціна на нього була 7% від вартості біткоіна. Зараз приблизно таке ж співвідношення, тобто без різниці, чи купив би тоді біткоін по тій ціні ($37000), зараз була б та сама сума у фіаті. Але, ваша порада перевести 8 eth, які у мене є, у btc, мене зацікавила. Є сенс так зробити? Щоб увесь портфель залишився тільки у біткоіні? У наступному році співвідношення ефіра до біткоіна погіршиться?
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vitaxa2006
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:33
vitaxa2006 написав:
Ефір купив, коли ціна на нього була 7% від вартості біткоіна. Зараз приблизно таке ж співвідношення, тобто без різниці, чи купив би тоді біткоін по тій ціні ($37000), зараз була б та сама сума у фіаті. Але, ваша порада перевести 8 eth, які у мене є, у btc, мене зацікавила. Є сенс так зробити? Щоб увесь портфель залишився тільки у біткоіні? У наступному році співвідношення ефіра до біткоіна погіршиться?
Пока ситуация такая, что роста особенно большого не предвидится.Вероятнее падение или топтание.В таком режиме доминация биткойна растёт и он смотрится лучше альтов.А эфир вообще после перехода на ПОС сдал позиции.Плюс уже есть масса "убийц эфира", рано или поздно кто то из них его кокнет, т к по параметрам почти все его превосходят.Эфир держится на раскрученной популярности и соотв огромной экосистеме.Это сломать сразу невозможно.Но со временем произойдёт.По поводу цены - есть мнения, что эфир вообще биток переплюнети будет 7-15т(я не сторонник такого), а есть и 150-200, тоже крайность.Что будет в будущем не знает никто.И даже сейчас если кто то ляпнет и потом окажется , что он угадал, ему это чести не сделает, хотя бы потому, что просто ляпнул, когда нужно честно сказать - только время покажет.Технически на графике или будет растяжение 4й волны(тогда вверх) или 5я волна вниз до 14000 по битку.Во время падения чаще альты падают быстрее.А выбор делать вам самому, т к это ваши средства.С другой стороны диверсификация тоже полезна, но я бы всё же взял другие альты, те которые упали очень сильно.Тут как правило срабатывает эффект пружины - чем сильнее упадёт, тем сильнее отскочит.Но решает хозяин денег в зависимости от своей стратегии.
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Кучинелли
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