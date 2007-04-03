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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:52
Rack написав: airmax78 написав: somilitark написав:
А що біток був дороще 40 кіло за одиницю?
Я не знав, ви і тут спец по ціні.
Вчора ФРС ставку знову підвищила ставку на вагомі 0.5%, скажіть як мудрець це до ×4 чи одразу на ×5?
Дивитись у майтнє можуть не тільки лише всі. USD 1,000,000 за біткоїн - це аневоідебл прайс.
Спочатку прочитав аневойДЕБИЛ прайс
перечитав, зітхнув - лимон, покі що, не бачу в досяжной перспективі...а шкода.
Скажи кому-небудь у 2013му, що бетховен кошутватиме 18куе в 2017му - покрутили б пальцем у віска.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:49
vitaxa2006 написав:
Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом?
Ну скажем так - покупка эфира это конечно ошибка.Биток вполне нормально.я же недавно пояснял. что цена на этом рынке меняется в разы и в этом нет ничего страшного.Биток па 24 будет однозначно. а вот с эфиром трудно сказать.Кросс к битку у вас был больше 0,1.Можно попробовать всё в биток перевести.Ключевая фраза - з часом...ждите.
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Кучинелли
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:06
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greenozon
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:13
greenozon написав:
https://t.me/cryptwit/82
FTX продавала фальшивые BTC своим пользователям. Сэм Банкман-Фрид признался в массовом обмане всех клиентов FTX.
А шобы понять фальшивые или настоящие достаточно перегнать туды-сюды между кошельками/биржами?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41
vitaxa2006
Особливо нічого страшного не бачу.
Ціна BTC зараз однозначно мала би бути вище 30. Грубо, в районі 40.
Та не переживайте особливо.
Продайте 8% за USD чи USDT і спіть спокійно.
І не думайте продавати одразу після того, як вийдете в нуль.
Ціна за якою ви купили ніяк не має впливати на Вас.
Це пройдений етап, як вирваний зуб, який більше нікого не цікавить і ні на що не впливає, крім Вашого самолюбства.
Помилкою є лише закупитися на всю котлету.
Ніколи не вкладайте всі гроші кудись, особливо у крипту, щоб завжди мати гроші на купівлю при подальшій просадці (крім випадків, коли проект явне лайно).
І ніколи не продавайте зовсім, бо може бути геть не здоровий ріст - тоді ще трохи продасте по космічній ціні.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:42
В OKX вивід не працює 5 годин.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 17:30
Кучинелли написав: vitaxa2006 написав:
Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом?
Ну скажем так - покупка эфира это конечно ошибка.Биток вполне нормально.я же недавно пояснял. что цена на этом рынке меняется в разы и в этом нет ничего страшного.Биток па 24 будет однозначно. а вот с эфиром трудно сказать.Кросс к битку у вас был больше 0,1.Можно попробовать всё в биток перевести.Ключевая фраза - з часом...ждите.
Ефір купив, коли ціна на нього була 7% від вартості біткоіна. Зараз приблизно таке ж співвідношення, тобто без різниці, чи купив би тоді біткоін по тій ціні ($37000), зараз була б та сама сума у фіаті. Але, ваша порада перевести 8 eth, які у мене є, у btc, мене зацікавила. Є сенс так зробити? Щоб увесь портфель залишився тільки у біткоіні? У наступному році співвідношення ефіра до біткоіна погіршиться?
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vitaxa2006
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:33
vitaxa2006 написав:
Ефір купив, коли ціна на нього була 7% від вартості біткоіна. Зараз приблизно таке ж співвідношення, тобто без різниці, чи купив би тоді біткоін по тій ціні ($37000), зараз була б та сама сума у фіаті. Але, ваша порада перевести 8 eth, які у мене є, у btc, мене зацікавила. Є сенс так зробити? Щоб увесь портфель залишився тільки у біткоіні? У наступному році співвідношення ефіра до біткоіна погіршиться?
Пока ситуация такая, что роста особенно большого не предвидится.Вероятнее падение или топтание.В таком режиме доминация биткойна растёт и он смотрится лучше альтов.А эфир вообще после перехода на ПОС сдал позиции.Плюс уже есть масса "убийц эфира", рано или поздно кто то из них его кокнет, т к по параметрам почти все его превосходят.Эфир держится на раскрученной популярности и соотв огромной экосистеме.Это сломать сразу невозможно.Но со временем произойдёт.По поводу цены - есть мнения, что эфир вообще биток переплюнети будет 7-15т(я не сторонник такого), а есть и 150-200, тоже крайность.Что будет в будущем не знает никто.И даже сейчас если кто то ляпнет и потом окажется , что он угадал, ему это чести не сделает, хотя бы потому, что просто ляпнул, когда нужно честно сказать - только время покажет.Технически на графике или будет растяжение 4й волны(тогда вверх) или 5я волна вниз до 14000 по битку.Во время падения чаще альты падают быстрее.А выбор делать вам самому, т к это ваши средства.С другой стороны диверсификация тоже полезна, но я бы всё же взял другие альты, те которые упали очень сильно.Тут как правило срабатывает эффект пружины - чем сильнее упадёт, тем сильнее отскочит.Но решает хозяин денег в зависимости от своей стратегии.
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Кучинелли
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:22
цирк із бінанс-звітінгом продовжується...
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The auditing firm working with Binance, KuCoin, and other leading cryptocurrency exchanges on proof-of-reserves statements, Mazars, has paused all work for cryptocurrency clients
. In a statement, the firm said it only paused its work for crypto firms relating to these reports.
According to the statement, Mazars halted proof-of-reserves reports due to “concerns regarding the way these reports are understood by the public.” The firm added that its proof-of-reserve reports "do not constitute either an assurance or an audit opinion on subject matter.”
Instead, Mazars added, they “report limited findings based on the agreed procedures performed on the subject matter at a historical point in time."
The accounting firm performed a proof-of-reserves assessment of Binance earlier, finding its BTC reserves were overcollateralized. A link to the report on Mazars’ website no longer works.
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greenozon
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