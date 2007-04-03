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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3171317231733174
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:11

  Patr1ot написав:
  vitaxa2006 написав:Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!


Поки Ви тримаєте фішки з цього казіно (монети eth, btc), доки нічого не втратили.
Как только Вы их продадите, то зафиксируете убыток. Ждать роста до суммы 23к, нужно будет год либо два, а возможно и быстрее. Я бы на Вашем месте забыл про эти деньги, если от них не зависит Ваше существование сегодня, время от времени смотрел коинмаркеткап (не навязчиво). Но тут конечно нужно знать себя и свою психику, сможете ли Вы преодолеть постоянные мысли об убытке и потере денег.

Доречна порада.... Я не чекав, що це так психічно складно, жити є за що, але більше заощаджень немає. Буду намагатися абстрагуватися від усіх джерел інформації по крипті, а то відчуваю, як потроху зїжджаю з глузду....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:44

  Patr1ot написав:
  vitaxa2006 написав:Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!


Поки Ви тримаєте фішки з цього казіно (монети eth, btc), доки нічого не втратили.
Как только Вы их продадите, то зафиксируете убыток. Ждать роста до суммы 23к, нужно будет год либо два, а возможно и быстрее. Я бы на Вашем месте забыл про эти деньги, если от них не зависит Ваше существование сегодня, время от времени смотрел коинмаркеткап (не навязчиво). Но тут конечно нужно знать себя и свою психику, сможете ли Вы преодолеть постоянные мысли об убытке и потере денег.

Сложно только в первый раз. После первых потерянных 100куе уже не обращаешь внимания на врменные убытки. У меня сейчас в красном все. Глубоко. И я ничего кроме легкой досады не испытываю. А когда терял первые 10куе - спать не мог, думать ни о чем другом не мог.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 18:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Сложно только в первый раз.

ага, главное жене не показывать :)
Amethyst
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