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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3171317231733174 Додано: Пон 19 гру, 2022 17:11 Patr1ot написав: vitaxa2006 написав: Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі! Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!



Поки Ви тримаєте фішки з цього казіно (монети eth, btc), доки нічого не втратили.

Как только Вы их продадите, то зафиксируете убыток. Ждать роста до суммы 23к, нужно будет год либо два, а возможно и быстрее. Я бы на Вашем месте забыл про эти деньги, если от них не зависит Ваше существование сегодня, время от времени смотрел коинмаркеткап (не навязчиво). Но тут конечно нужно знать себя и свою психику, сможете ли Вы преодолеть постоянные мысли об убытке и потере денег. Поки Ви тримаєте фішки з цього казіно (монети eth, btc), доки нічого не втратили.Как только Вы их продадите, то зафиксируете убыток. Ждать роста до суммы 23к, нужно будет год либо два, а возможно и быстрее. Я бы на Вашем месте забыл про эти деньги, если от них не зависит Ваше существование сегодня, время от времени смотрел коинмаркеткап (не навязчиво). Но тут конечно нужно знать себя и свою психику, сможете ли Вы преодолеть постоянные мысли об убытке и потере денег.

Доречна порада.... Я не чекав, що це так психічно складно, жити є за що, але більше заощаджень немає. Буду намагатися абстрагуватися від усіх джерел інформації по крипті, а то відчуваю, як потроху зїжджаю з глузду.... Доречна порада.... Я не чекав, що це так психічно складно, жити є за що, але більше заощаджень немає. Буду намагатися абстрагуватися від усіх джерел інформації по крипті, а то відчуваю, як потроху зїжджаю з глузду.... vitaxa2006

Повідомлень: 10 З нами з: 25.01.18 Подякував: 28 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 17:44 Patr1ot написав: vitaxa2006 написав: Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі! Панове, доброго дня та мирного неба! У мене таке питання до знавців: купив btc та eth в цьому році вперше. Eth взяв по $2.6к у січні, Btc по $24к у серпні. Це були усі заощадження, взагалі. Нікого ні в чому не звинувачую, сам примав рішення. До цього лише спостерігав у минулому році. На сьогодні в мінусі 40% від суми загального депозиту (eth -60%, btc -30%), в грошовому еквіваленті мінус $23к. Розумію, що скажуть, вкладати треба ті кошти, які не шкода загубити зовсім, але як трапилося, так трапилося... Зовсім не розумію тенденцій по росту та падінню. Виходить погана новина, може бути як ріст, так і падіння, і з гарними новинами така ж фігня. Зрозумів лише одне, що зовсім нічого не розумію. Як мені здається , це просто схема понці у світовому масштабі та онлайн казіно. Я читав white paper, деяку інформацію розумію. Як вважаєте, є шанс вийти в 0 та повернути те, що вклав? Можливо, з часом? Прошу вибачення за свій оффтоп у профільній гілці, де розглядають серйозні питання. Більше турбувати не стану, просто хотів почути різні думки, можливо є також люди, які як і я дуже багато втратили на сьогодні у криптовалюті. Дякую всім за коментарі!



Поки Ви тримаєте фішки з цього казіно (монети eth, btc), доки нічого не втратили.

Как только Вы их продадите, то зафиксируете убыток. Ждать роста до суммы 23к, нужно будет год либо два, а возможно и быстрее. Я бы на Вашем месте забыл про эти деньги, если от них не зависит Ваше существование сегодня, время от времени смотрел коинмаркеткап (не навязчиво). Но тут конечно нужно знать себя и свою психику, сможете ли Вы преодолеть постоянные мысли об убытке и потере денег. Поки Ви тримаєте фішки з цього казіно (монети eth, btc), доки нічого не втратили.Как только Вы их продадите, то зафиксируете убыток. Ждать роста до суммы 23к, нужно будет год либо два, а возможно и быстрее. Я бы на Вашем месте забыл про эти деньги, если от них не зависит Ваше существование сегодня, время от времени смотрел коинмаркеткап (не навязчиво). Но тут конечно нужно знать себя и свою психику, сможете ли Вы преодолеть постоянные мысли об убытке и потере денег.

Сложно только в первый раз. После первых потерянных 100куе уже не обращаешь внимания на врменные убытки. У меня сейчас в красном все. Глубоко. И я ничего кроме легкой досады не испытываю. А когда терял первые 10куе - спать не мог, думать ни о чем другом не мог. Сложно только в первый раз. После первых потерянных 100куе уже не обращаешь внимания на врменные убытки. У меня сейчас в красном все. Глубоко. И я ничего кроме легкой досады не испытываю. А когда терял первые 10куе - спать не мог, думать ни о чем другом не мог. airmax78 Повідомлень: 41499 З нами з: 25.10.12 Подякував: 951 раз. Подякували: 5119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 18:10 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют airmax78 написав: Сложно только в первый раз. Сложно только в первый раз.

ага, главное жене не показывать ага, главное жене не показывать Amethyst

Повідомлень: 3423 З нами з: 05.05.21 Подякував: 219 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата #<1 ... 3171317231733174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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