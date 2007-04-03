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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 гру, 2022 22:11
Maximilian84 написав:
Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?
36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:03
Maximilian84 написав:
курс доллара в Украине 36.6
Этим всё сказано.Или смайлик забыл поставить или вбросил на вентилятор.ну купи по 36,6, потом сдай по 40,2, всё ведь просто как апельсин...
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:55
IMPRINTER написав: Maximilian84 написав:
Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?
36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.
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Maximilian84
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