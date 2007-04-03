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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3172317331743175
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:11

  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Maximilian84 написав:курс доллара в Украине 36.6


смайлик забыл поставить
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 22 гру, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:55

  IMPRINTER написав:
  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?

Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:07

  Maximilian84 написав:
  IMPRINTER написав:
  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?

Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.

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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:35

Core Scientific Inc (CORZ.O), one of the biggest publicly traded cryptocurrency mining companies in the United States, said on Wednesday it filed for Chapter 11 bankruptcy protection, the latest in a string of failures to hit the sector.
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