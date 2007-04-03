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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 гру, 2022 22:11
Maximilian84 написав:
Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?
36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:03
Maximilian84 написав:
курс доллара в Украине 36.6
смайлик забыл поставить
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Чет 22 гру, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:55
IMPRINTER написав: Maximilian84 написав:
Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?
36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:07
Maximilian84 написав: IMPRINTER написав: Maximilian84 написав:
Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?
36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.
Покупайте социальный доллар на депозит.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:35
Core Scientific Inc (CORZ.O), one of the biggest publicly traded cryptocurrency mining companies in the United States, said on Wednesday it filed for Chapter 11 bankruptcy protection, the latest in a string of failures to hit the sector.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:13
Maximilian84 написав: IMPRINTER написав: Maximilian84 написав:
Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?
36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.
я (как и большинство населения) получаю зарплату по довоенному курсу - точнее она у меня в гривнах не изменилась с тех пор как доллар был 26. При чем о ее повышении никто даже и не подымает вопрос. Так что вам грех жаловаться )
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:00
Добрый всем вечер. Я здесь новичок и не совсем знаю как правильно - писать в общую тему или создавать свою. Но на этом форуме я в поиске партнёра по крипто. Особенно готов пообщаться с тем, кто знает почему движение на рынке крипто может начаться с 3 января - добро пожаловать в частные сообщения. Всем прибыли.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:03
greenozon написав:
Core Scientific Inc (CORZ.O), one of the biggest publicly traded cryptocurrency mining companies in the United States, said on Wednesday it filed for Chapter 11 bankruptcy
protection, the latest in a string of failures to hit the sector.
Судя по всему мы уже не будем багатии.
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