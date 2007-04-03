Додано: Суб 24 гру, 2022 12:33

Vlad_SozInv написав: Добрый всем вечер. Я здесь новичок и не совсем знаю как правильно - писать в общую тему или создавать свою. Но на этом форуме я в поиске партнёра по крипто. Особенно готов пообщаться с тем, кто знает почему движение на рынке крипто может начаться с 3 января - добро пожаловать в частные сообщения. Всем прибыли. Добрый всем вечер. Я здесь новичок и не совсем знаю как правильно - писать в общую тему или создавать свою. Но на этом форуме я в поиске партнёра по крипто. Особенно готов пообщаться с тем, кто знает почему движение на рынке крипто может начаться с 3 января - добро пожаловать в частные сообщения. Всем прибыли.

Создай лучше отдельную тему.Я знаю уважаемых трейдеров. которые верят всяким движениям Юпитера и подобным вещам, смотрят даты полнолуний и от них что то считают.Но в реали это обычно используется для привлечения масс в свой канал, для т с разнообразного подхода к прогнозированию.Ничего общего со здравым смыслом это не имеет, поэтому и смотри...первое предложение этого поста.ПС да вот ещё, можно отдельно создать ещё несколько тем, например, для тех. кто всё то же самое, но уже с 5 января и с 7го и 10го.Для статистики будет интересно в какой из тем будет больше участников. тогда можно сделать вывод о популярности того или иного явления.