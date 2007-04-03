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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3172317331743175
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:11

  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Maximilian84 написав:курс доллара в Украине 36.6


смайлик забыл поставить
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 22 гру, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:55

  IMPRINTER написав:
  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?

Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:07

  Maximilian84 написав:
  IMPRINTER написав:
  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?

Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.

Покупайте социальный доллар на депозит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:35

Core Scientific Inc (CORZ.O), one of the biggest publicly traded cryptocurrency mining companies in the United States, said on Wednesday it filed for Chapter 11 bankruptcy protection, the latest in a string of failures to hit the sector.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:13

  Maximilian84 написав:
  IMPRINTER написав:
  Maximilian84 написав:Почему курс доллара в Украине 36.6, а курс USDT около 40? Так же как и цена на абсолютно все криптовалюты завышена на те же процентов 10 примерно (как минимум, на куне)?


36,6 это курс НБУ - курс рыночный аналогчино 40, что вас удивляет?

Не удивляет, но расстраивает. Зп дают по курсу близкому к 36.6, а купить tеthеr только в минус можно.


я (как и большинство населения) получаю зарплату по довоенному курсу - точнее она у меня в гривнах не изменилась с тех пор как доллар был 26. При чем о ее повышении никто даже и не подымает вопрос. Так что вам грех жаловаться )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Добрый всем вечер. Я здесь новичок и не совсем знаю как правильно - писать в общую тему или создавать свою. Но на этом форуме я в поиске партнёра по крипто. Особенно готов пообщаться с тем, кто знает почему движение на рынке крипто может начаться с 3 января - добро пожаловать в частные сообщения. Всем прибыли.
Vlad_SozInv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:03

  greenozon написав:Core Scientific Inc (CORZ.O), one of the biggest publicly traded cryptocurrency mining companies in the United States, said on Wednesday it filed for Chapter 11 bankruptcy protection, the latest in a string of failures to hit the sector.

Судя по всему мы уже не будем багатии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:33

  Vlad_SozInv написав:Добрый всем вечер. Я здесь новичок и не совсем знаю как правильно - писать в общую тему или создавать свою. Но на этом форуме я в поиске партнёра по крипто. Особенно готов пообщаться с тем, кто знает почему движение на рынке крипто может начаться с 3 января - добро пожаловать в частные сообщения. Всем прибыли.


Создай лучше отдельную тему.Я знаю уважаемых трейдеров. которые верят всяким движениям Юпитера и подобным вещам, смотрят даты полнолуний и от них что то считают.Но в реали это обычно используется для привлечения масс в свой канал, для т с разнообразного подхода к прогнозированию.Ничего общего со здравым смыслом это не имеет, поэтому и смотри...первое предложение этого поста.
ПС да вот ещё, можно отдельно создать ещё несколько тем, например, для тех. кто всё то же самое, но уже с 5 января и с 7го и 10го.Для статистики будет интересно в какой из тем будет больше участников. тогда можно сделать вывод о популярности того или иного явления.
:D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Судя по всему мы уже не будем багатии.


Теперь всё предельно просто - нужно ждать след цикл, точнее он уже идёт в фазе медведя, через пару лет будет бык.Будут и сотни иксов, только сейчас нужно угадать в выборе инструмента.
Кучинелли
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