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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3173317431753176
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:35

"Дело FTX, похоже, движется к развязке: бывший CTO криптобиржи Гэри Ванг и экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве..."
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:00

  greenozon написав:"Дело FTX, похоже, движется к развязке: бывший CTO криптобиржи Гэри Ванг и экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве..."


Это уже неск дней как написано.развязка начнётся только в феврале.Сейчас важный вопрос - смогут ли токен дожать до ценной бумаги.если да. то делистинг и ноль.Кто играет будьте осторожны.Я два раза катнулся. теперь стрёмно, хотя уверен. что качели шатать будут.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:24

Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?
А считалась перспективной монетой...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:56

  Patr1ot написав:Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?
А считалась перспективной монетой...

Могут замутить искусственный пампинг, чтоб разгрузиться. Хомяки схавают и будут побриты.
vitaxa2006
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  #<1 ... 3173317431753176
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