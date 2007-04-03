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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 гру, 2022 11:35
"Дело FTX, похоже, движется к развязке: бывший CTO криптобиржи Гэри Ванг и экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве..."
Додано: Пон 26 гру, 2022 18:00
Это уже неск дней как написано.развязка начнётся только в феврале.Сейчас важный вопрос - смогут ли токен дожать до ценной бумаги.если да. то делистинг и ноль.Кто играет будьте осторожны.Я два раза катнулся. теперь стрёмно, хотя уверен. что качели шатать будут.
Додано: Сер 28 гру, 2022 11:24
Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?
А считалась перспективной монетой...
Додано: Сер 28 гру, 2022 11:56
Могут замутить искусственный пампинг, чтоб разгрузиться. Хомяки схавают и будут побриты.
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