Додано: Сер 28 гру, 2022 13:10

Patr1ot написав: Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?

А считалась перспективной монетой... Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?А считалась перспективной монетой...

Вот прочёл и очередной раз апписялся.У кого капа не упала примерно на столько же?да почти у всех.У кого всё подряд не сократилось, да у всех!Что значит не могут продать и стейкинг, если Аламеда входит в число связанных банкротов.Эти средства наоборот все заблокированы и не могут быть проданы.Они если и будут продаваться то тихо в течении длительного времени.Падает Солана потому что изначально сильно раздута.Ранее писал что есть уровень вплоть до 5, сейчас маячит около 8, ниже 10 уже зашли.ПС в данном случае не нужно покупаться на сильном падении, с этого блокчейна уходят многие проекты, даже нфт аукционы.выживет ну и хорошо, сдохнет так без нас.