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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3174317531763177>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:35

"Дело FTX, похоже, движется к развязке: бывший CTO криптобиржи Гэри Ванг и экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве..."
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:00

  greenozon написав:"Дело FTX, похоже, движется к развязке: бывший CTO криптобиржи Гэри Ванг и экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве..."


Это уже неск дней как написано.развязка начнётся только в феврале.Сейчас важный вопрос - смогут ли токен дожать до ценной бумаги.если да. то делистинг и ноль.Кто играет будьте осторожны.Я два раза катнулся. теперь стрёмно, хотя уверен. что качели шатать будут.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:24

Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?
А считалась перспективной монетой...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:56

  Patr1ot написав:Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?
А считалась перспективной монетой...

Могут замутить искусственный пампинг, чтоб разгрузиться. Хомяки схавают и будут побриты.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:10

  Patr1ot написав:Рыночная капитализация SOL упала на 95% с ATH $80 млрд до $4.1 млрд, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах на Solana сократился с $10 млрд до $370 млн. месте с тем, у Alameda Research и FTX до сих пор хранится огромное количество SOL, которые они не могут продать! FTX из-за банкротства, Alameda - из-за стейкинга. Что же произойдет с курсом когда и они начнут сливать?
А считалась перспективной монетой...


Вот прочёл и очередной раз апписялся.
У кого капа не упала примерно на столько же?да почти у всех.
У кого всё подряд не сократилось, да у всех!
Что значит не могут продать и стейкинг, если Аламеда входит в число связанных банкротов.Эти средства наоборот все заблокированы и не могут быть проданы.Они если и будут продаваться то тихо в течении длительного времени.Падает Солана потому что изначально сильно раздута.Ранее писал что есть уровень вплоть до 5, сейчас маячит около 8, ниже 10 уже зашли.
ПС в данном случае не нужно покупаться на сильном падении, с этого блокчейна уходят многие проекты, даже нфт аукционы.выживет ну и хорошо, сдохнет так без нас. 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:28

А что скажете про такие монеты как Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO),
NEAR Protocol (NEAR), Trust Wallet Token (TWT). Считаются довольно перспективными. Такие старички как Neo, Dash, Eos и ряд других ушли на второй план, хотя конечно еще могут дать иксы
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 15:18

  Patr1ot написав:А что скажете про такие монеты как Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO),
NEAR Protocol (NEAR), Trust Wallet Token (TWT). Считаются довольно перспективными. Такие старички как Neo, Dash, Eos и ряд других ушли на второй план, хотя конечно еще могут дать иксы

TWT дал 100 иксов за год, с осени 2021 по осень 2022, можно было, вложив 1к, за год получить 100к. Холодные кошельки стали очень популярны в 2022 году в силу некоторых известных обстоятельств, это и пропампило TWT. Но сейчас по текущей цене заходить рисковано....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:32

  vitaxa2006 написав:
  Patr1ot написав:А что скажете про такие монеты как Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO),
NEAR Protocol (NEAR), Trust Wallet Token (TWT). Считаются довольно перспективными. Такие старички как Neo, Dash, Eos и ряд других ушли на второй план, хотя конечно еще могут дать иксы

TWT дал 100 иксов за год, с осени 2021 по осень 2022, можно было, вложив 1к, за год получить 100к. Холодные кошельки стали очень популярны в 2022 году в силу некоторых известных обстоятельств, это и пропампило TWT. Но сейчас по текущей цене заходить рисковано....


TWT завязано на Бинансе на 100%. Если выживет Бинанс то когда к ТВТ прикрутят монетизацию это будет БНБ-2. Но тут много "если", как по времени так и по самому бекграунду бинанса. Но то что у бинанса есть доступ к ликвидности - это главное в нынешних условиях для выживания, ну и роста соответсвенно.
Не финансовый совет - но ниже 1 доллара стоит точно присмотреться.
Остально ничего не будет рости пока не вкачают в рынок ликвидность. Независимо от проектов.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:18

  Patr1ot написав:А что скажете про такие монеты как Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO),
NEAR Protocol (NEAR), Trust Wallet Token (TWT). Считаются довольно перспективными. Такие старички как Neo, Dash, Eos и ряд других ушли на второй план, хотя конечно еще могут дать иксы


Из перечисленного кроме Нир и Космос ничего не брал бы.Почему это очень долго.Есть алгоритм оценки актива.Как нибудь напишу. ранее писал.Импринтеру в личку писал.Нужно учитывать много факторов и весь рынок в т ч.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:42

Очень уверенно держится Эфириум среди других альткоинов. Упадет ли он до 500$ за монету в этом цикле (в прошлом падал до 80$), посмотрим..
Востаннє редагувалось Patr1ot в Чет 29 гру, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Patr1ot
 
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